COSENZA – Sull’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ è stato provvisoriamente istituito un restringimento di carreggiata per il ripristino di uno dei giunti del viadotto “Torrente Jassa”.

Il sollevamento del giunto al km 267, tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano, in direzione Sud, ha causato il danneggiamento di otto autovetture e una motocicletta.I veicoli non hanno avuto collisioni e non si registrano feriti. L’intervento di ripristino sarà ultimato in serata.