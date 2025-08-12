A2: Claudio Andrea Gemme nominato Commissario per il tratto tra Cosenza e Altilia «accelerare è la priorità»

- Advertisement -

COSENZA – Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS Italiane), è stato nominato Commissario di Governo per i lavori di ammodernamento del tratto tra Cosenza e Altilia dell’Autostrada A2 “del Mediterraneo”. Un incarico che punta ad accelerare un progetto strategico per la mobilità del Sud Italia, già finanziato e pronto a entrare nel vivo. Il piano di intervento riguarda 5 lotti per un’estensione di circa 27 km, con un investimento complessivo di 3 miliardi di euro.

Il tratto tra i più critici dell’autostrada

L’opera prevede, tra le altre cose, la realizzazione di una variante agli attuali viadotti Ruiz e Stupino, adeguata agli standard dei tratti già ammodernati della A2. Il tratto interessato, è tra i più critici dell’intera autostrada: pendenze elevate, curve strette e infrastrutture datate rendono oggi necessario un intervento profondo di riqualificazione. Anas ha già avviato da tempo un piano straordinario di manutenzione, ma ora con la nomina del commissario il percorso dovrebbe subire una decisa accelerazione.

“Il completamento dell’A2 – ha dichiarato Gemme – è di fondamentale importanza per il Paese. Serve procedere con iter autorizzativi semplificati e tempi più rapidi, specie per i lotti già finanziati. Il potenziamento di questa infrastruttura si inserisce in un disegno più ampio, che guarda anche alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina”. Gemme ha inoltre sottolineato come infrastrutture moderne e sicure non siano solo una leva di sviluppo economico, ma anche uno strumento per garantire maggiore sicurezza alla circolazione di persone e merci.