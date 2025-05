A Torano Castello inaugurato l’ufficio postale “Polis”: disponibili certificati previdenziali, anagrafici e di stato civile

- Advertisement -

TORANO CASTELLO (CS) – E’ stato inaugurato il nuovo ufficio postale “Polis” di Torano Castello in Piazza Silvero Vilardi alla presenza del del sindaco, Lucio Franco Raimondo, del parroco della cittadina e i rappresentanti territoriali di Poste Italiane, che hanno partecipato al taglio del nastro del 74° ufficio Polis della provincia. Grazie a Polis, oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, sono disponibili allo sportello anche i servizi INPS e i servizi anagrafici. In dettaglio sono 15 i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

“Sono lieto di poter inaugurare l’ufficio postale e lo sportello ATM – ha commentato il sindaco Raimondo – un risultato che l’amministrazione comunale ha fortemente desiderato. Questa nuova infrastruttura rappresenta un importante traguardo per migliorare i servizi offerti ai nostri cittadini, garantendo maggiore comodità e accessibilità alle operazioni postali. Desidero ringraziare Poste Italiane per aver incluso il nostro comune nel progetto Polis, questa iniziativa rappresenta una risposta importante alle esigenze delle persone che vivono e lavorano nel nostro territorio, invito pertanto i cittadini a usufruire con fiducia dei nuovi servizi messi a disposizione”.

“Questo intervento si inserisce nell’ambito del Progetto Polis finanziato da Poste Italiane e dai fondi del PNRR. Con Polis, intendiamo avvicinare i servizi ai cittadini in controtendenza al fenomeno di abbandono e spopolamento dei piccoli borghi e lo facciamo rinnovando gli uffici postali, rendendoli tecnologicamente attrezzati e soprattutto vicini alle persone. L’ufficio postale, grazie a Polis, diventa oggi anche un punto di accesso ai principali servizi della Pubblica Amministrazione: sarà infatti possibile richiedere certificazioni anagrafiche e altri documenti essenziali” – ha sottolineato il direttore della filiale di Poste Italiane di Cosenza, Raffaele Mattera.

Con il progetto “Polis” l’ufficio postale di Torano Castello è stato anche completamente rinnovato al fine di migliorare ulteriormente gli standard di accoglienza, di qualità del servizio, di inclusione e sicurezza. Tra le opere principali la nuova configurazione della sportelleria e la realizzazione di postazioni con altezze ribassate per agevolare tutti i clienti, la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala alle persone ipovedenti.

L’ufficio è aperto tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13.45 ed il sabato fino alle 12,45.