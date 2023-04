A Spezzano della Sila Jazz d’autore, con l’evento Locrum Sacrum Edition

SPEZZANO DELLA SILA – L’importante Convento di San Francesco di Paola in Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza, in occasione della quattordicesima edizione della Festa della Musica sta ospitando, l’evento Locrum Sacrum Edition, nell’ambito del Festival Internazionale di Jazz. Una idea che nasce dalla ricerca della spiritualità di ogni musicista verso questo genere di musica. Ogni musicista – ha spiegato il direttore artistico, Francesco Caligiuri, – cerca la sua poetica, attraverso la improvvisazione e la spiritualità delle proprie propensioni musicali.

Questa edizione della Festa della Musica, all’interno del quale si sta svolgendo, l’evento Locum Sacrum Edition, finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2022” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”, ha visto l’esibizione di Pino Ninfa, fotografo catanese ma che da anni ormai vive a Milano che collabora con numerosi Festival Jazz, dove i suoi lavori sono inspirati alla spiritualità, alla Amazzonia, al Mediterraneo, facendo in modo che la fotografia possa incontrare la musica e condividere tante belle esperienze. Il Festival Internazionale di Jazz, terminerà domani sera con l’esibizione con il concerto della Mediterranean Acoustic, dove si esibirà per l’occasione Louis Sclavis con il suo clarinetto.