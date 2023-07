A Spezzano della Sila e Camigliatello weekend all’insegna di musica, escursioni e degustazioni

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Gli spettacoli che caratterizzano le serate estive sono ormai in pieno svolgimento e Spezzano Sila il prossimo week-end propone una serie di appuntamenti per un pubblico vasto e variegato. Per tutti la possibilità, quindi, di poter scegliere a secondo dei propri gusti e delle proprie esigenze.

Il primo appuntamento, in ordine cronologico, è previsto per la serata di domani, venerdì 14 luglio. Dalle ore 21, in via Roma, nei pressi dell’ex benzina, a farla da padrone sarà la musica dance: una reunion di Dj con Flat, Markdos, Frank Lav, Ser J, Smile, Ciccio Greco e I-Luke che si alterneranno in consolle e che offriranno il meglio della musica da discoteca dagli anni ’90 ad oggi. Il tutto grazie anche alla voce di Deus e Manuel The Lion.

La giornata di domenica 16 luglio, poi, sarà caratterizzata da diversi eventi all’insegna della musica e dello spettacolo. Alle 17.30 in Piazza Misasi a Camigliatello Silano, la possibilità per tutti di essere protagonisti con la Corrida di Zio Pino Gigliotti e le canzoni di Marco Cozza.

Per chi, invece, preferisce ascoltare musica, spazio al Be Alternative Festival, kermesse che riunisce escursioni, degustazioni e concerti, con un doppio appuntamento: si parte alle 17.30 con l’esibizione di Kety Fusco sul Monte Popini presso la fattoria Pupo. Successivamente, alle 19.30, ci si sposta all’area Garden dell’Azienda agricola Scrivano per il concerto di Guinevere.

“Questo fine settimana – ha dichiarato soddisfatto il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco– abbiamo previsto di proporre una serie di appuntamenti, che coinvolgeranno il nostro territorio. Siamo felici di poter presentare una serie di eventi di intrattenimento per i cittadini di Spezzano Sila e per i tanti turisti che si troveranno a Camigliatello Silano e che con l’occasione avranno anche modo di apprezzare le tante bellezze del nostro magnifico Altopiano Silano”.