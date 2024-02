A Scigliano il ponte di Annibale tra i più antichi d’Italia avvolto tra fascino e leggenda

SCIGLIANO (CS) – Sta lì, intatto da 2.000 anni. Si tratta del ponte di Annibale a Scigliano, in provincia di Cosenza, ed è uno tra i ponti più antichi d’Italia. Nascosto tra le pittoresche colline del Cosentino, l’opera è un tesoro storico avvolto nella leggenda. Questo antico ponte, risalente all’epoca romana, è stato costruito tra il 132 e il 121 a.C. sul fiume Savuto, ed è intriso di fascino e mistero e incanta ancora oggi i visitatori con la sua maestosità e la sua storia avvincente.

Il ponte è collocato lungo il percorso della antica via Popilia (Via Capua – Regium ,Via ab Regio ad Capuam), nota anche come Via Annia o Via Popilia Lenate, un’importante strada romana costruita nel 132 a.C, anno in cui la magistratura romana decretò la costruzione di una strada che congiungesse stabilmente Roma con la Civitas foederata Rhegium, all’estremità meridionale della penisola italiana

Il ponte di Annibale noto anche come Ponte del Diavolo

Il Ponte di Annibale, noto anche come Ponte del Diavolo, deve il suo nome alla leggenda secondo cui il celebre comandante cartaginese Annibale lo attraversò durante la sua leggendaria campagna militare attraverso le Alpi nel 218 a.C. Sebbene non ci siano prove storiche concrete che supportino questa leggenda, il ponte ha comunque catturato l’immaginazione delle persone per secoli, diventando un’icona della zona.

Dal punto di vista architettonico, il Ponte di Annibale è un esempio impressionante dell’ingegneria romana. Costruito con pietra locale, il ponte si erge con fierezza sopra il fiume e offre una vista mozzafiato sulla natura circostante. Le sue arcate eleganti e la solida struttura testimoniano la maestria degli antichi costruttori che lo hanno eretto.

Oltre alla sua importanza storica e architettonica, il Ponte di Annibale è diventato anche un punto di riferimento per la comunità locale e un luogo di interesse turistico. I visitatori possono passeggiare lungo il ponte, ammirare la bellezza del paesaggio circostante e immergersi nella ricca storia della regione.

Tuttavia, nonostante la sua bellezza e il suo fascino intrinseco, il Ponte di Annibale ha affrontato sfide nel corso dei secoli, tra cui danni strutturali e deterioramento causati dall’usura del tempo e da eventi naturali. Fortunatamente, grazie agli sforzi di conservazione e restauro, il ponte è stato preservato per le generazioni future, continuando a ispirare e affascinare coloro che lo visitano.

In conclusione, il Ponte di Annibale a Scigliano, è molto più di una semplice struttura di pietra; è un simbolo intramontabile della storia e della cultura della regione, una testimonianza dell’ingegno umano e della sua capacità di resistere al passare del tempo.