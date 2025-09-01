HomeProvincia

A Saracena torna “La Vallata delle Zucche”, per celebrare la magia dell’autunno

Sei weekend di magia, colori e creatività nel cuore del Pollino per grandi e piccini. I visitatori potranno percorrere sentieri tematizzati dove regna l’atmosfera dell’autunno

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

SARACENA (CS) – Dal 27 settembre al 9 novembre prossimi, torna a Saracena la magia dell’autunno per grandi e piccoli. Dopo il successo della prima edizione, Saracena si prepara ad accogliere nuovamente “La Vallata delle Zucche”, l’evento autunnale a tema Halloween che trasforma la natura in uno scenario fiabesco.

Sei weekend di magia, colori e creatività nel cuore del Pollino

All’interno della vallata, accuratamente allestita, i visitatori potranno percorrere sentieri tematizzati dove regna l’atmosfera dell’autunno e la zucca, vera regina della stagione. L’evento è pensato per famiglie, bambini, amanti della natura e fotografi, offrendo esperienze sensoriali e visuali indimenticabili.

Un paradiso per fotografi e instagrammer

Grazie agli allestimenti scenografici e ai colori caldi della stagione, la Vallata delle Zucche è la cornice ideale per scatti mozzafiato. Ogni angolo è studiato per valorizzare la bellezza naturale del territorio e oƯrire set fotografici immersivi, perfetti per social, reportage e blog di viaggio. L’evento rappresenta anche un’opportunità per scoprire il territorio di Saracena e le sue eccellenze locali, come l’olio, il vino e il famigerato moscato passito, il tutto in un periodo dell’anno in cui la natura si mostra con tutto il suo splendore.

Attività per tutta la famiglia

Durante la visita sarà possibile partecipare a:
– Laboratori creativi di intaglio e pittura delle zucche, in strutture coperte, guidati dallo staff dell’organizzazione.
– Animazione per bambini, spettacoli di magia, truccabimbi.
– Workshop didattici sulla lavorazione dell’argilla e sulla cultura dell’olio e di altre tipicità locali.
– Area picnic e area food attrezzata con camioncino gastronomico per una pausa gustosa all’aperto.

Attività didattiche per scuole, gruppi e associazioni (nei giorni feriali): dal lunedì al venerdì, la Vallata delle Zucche accoglie scuole, gruppi organizzati e associazioni, con programmi didattici dedicati e laboratori educativi pensati per bambini e ragazzi.

Tra le proposte:
– Laboratorio di pittura delle zucche e creazione di colori partendo da elementi naturali raccolti sul posto
– Laboratoro di microscopia, con l’utilizzo di veri microscopi per l’osservazione di elementi naturali.
– Attività manuali, tra cui la lavorazione dell’argilla con il tornio.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cosenza Salernitana collage

Non basta un buon primo tempo e il vantaggio di Mazzocchi. La Salernitana vince...

Sport
COSENZA - La prima interna del Cosenza, in un Marulla quasi deserto e giocata su un campo da gioco in pessime condizioni, si chiude...
scuola cosa cambia settembre

Inizio della scuola, cosa cambia da settembre per gli studenti: dal 6 in condotta...

Italia
COSENZA - Manca ormai pochissimi all'inizio della scuola in tutta Italia, sebbene come di consueto il calendario scolastico preveda date differenti nelle diverse regioni...

Scuole: nove su dieci non sono a norma. In Calabria il 20,5% senza alcuna...

Calabria
COSENZA - Nove edifici scolastici su dieci non hanno una o più certificazioni obbligatorie in tema di sicurezza e dunque dei 40mila edifici scolastici...
foto-prima-casa

Comprare casa in Italia? I giovani calabresi ci mettono meno: ‘solo’ 43 anni senza...

Calabria
COSENZA - Acquistare la prima casa in Italia resta un traguardo proibitivo per i giovani. Secondo lo studio «I giovani e la casa 2025» di Ener2Crowd, la piattaforma numero...
buoni pasto

Buoni pasto, da settembre scatta il tetto sulle commissioni: cosa cambia per i lavoratori...

Italia
ROMA - Dal 1° settembre entra in vigore il tetto massimo del 5% sulle commissioni per i buoni pasto. Da lunedì le società che...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37170Area Urbana22312Provincia19816Italia8016Sport3860Tirreno2922Università1455
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Area Urbana

Ritorna “Laterale Film Festival” dedicato al cinema di ricerca: 19 opere...

COSENZA - Un presidio culturale in grado di ridefinire le coordinate del panorama cinematografico calabrese e nazionale, offrendo al pubblico un punto di vista...
conserve alimentari
Italia

Botulino: in Italia 1.276 casi segnalati dal 2001. La maggior parte...

ROMA - Nel periodo tra il 2001 e il 2024, al sistema di sorveglianza nazionale del botulismo sono stati segnalati 1.276 casi clinici sospetti...
Sin Crotone bonifica
Calabria

Bonifica del SIN, domani inizia la rimozione definitiva dei residui industriali...

CROTONE - Domani, lunedì 18 agosto, inizierà la rimozione definitiva dei residui industriali depositati a pochi metri dal mare e mai smaltiti correttamente. Questi...
Calabria

Ponte sullo Stretto: geologo Angelone «il rischio sismico è più alto...

REGGIO CALABRIA - "Lo Stretto di Messina rappresenta una delle aree a più elevato potenziale sismogenetico del Mediterraneo. La sua storia geologica e sismica...
Poliambulatorio-di-Cassano-AllIonio - sindaco Iacobini
Ionio

Cassano Ionio, a settembre arriva al poliambulatorio un medico diabetologo

CASSANO ALLO IONIO (CS) - Prosegue l'attenzione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini verso i temi legati alla sanità e al diritto alla...
gioacchino da fiore film londra
Calabria

La pellicola su Gioacchino da Fiore “Joachim and the Apocalypse” aprirà...

COSENZA - Dopo l'uscita nelle sale italiane lo scorso 5 dicembre 2024, riscontrando un ottimo interesse da parte del pubblico con richieste di proiezioni...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA