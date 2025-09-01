A Saracena torna “La Vallata delle Zucche”, per celebrare la magia dell’autunno

- Advertisement -

SARACENA (CS) – Dal 27 settembre al 9 novembre prossimi, torna a Saracena la magia dell’autunno per grandi e piccoli. Dopo il successo della prima edizione, Saracena si prepara ad accogliere nuovamente “La Vallata delle Zucche”, l’evento autunnale a tema Halloween che trasforma la natura in uno scenario fiabesco.

Sei weekend di magia, colori e creatività nel cuore del Pollino

All’interno della vallata, accuratamente allestita, i visitatori potranno percorrere sentieri tematizzati dove regna l’atmosfera dell’autunno e la zucca, vera regina della stagione. L’evento è pensato per famiglie, bambini, amanti della natura e fotografi, offrendo esperienze sensoriali e visuali indimenticabili.

Un paradiso per fotografi e instagrammer

Grazie agli allestimenti scenografici e ai colori caldi della stagione, la Vallata delle Zucche è la cornice ideale per scatti mozzafiato. Ogni angolo è studiato per valorizzare la bellezza naturale del territorio e oƯrire set fotografici immersivi, perfetti per social, reportage e blog di viaggio. L’evento rappresenta anche un’opportunità per scoprire il territorio di Saracena e le sue eccellenze locali, come l’olio, il vino e il famigerato moscato passito, il tutto in un periodo dell’anno in cui la natura si mostra con tutto il suo splendore.

Attività per tutta la famiglia

Durante la visita sarà possibile partecipare a:

– Laboratori creativi di intaglio e pittura delle zucche, in strutture coperte, guidati dallo staff dell’organizzazione.

– Animazione per bambini, spettacoli di magia, truccabimbi.

– Workshop didattici sulla lavorazione dell’argilla e sulla cultura dell’olio e di altre tipicità locali.

– Area picnic e area food attrezzata con camioncino gastronomico per una pausa gustosa all’aperto.

Attività didattiche per scuole, gruppi e associazioni (nei giorni feriali): dal lunedì al venerdì, la Vallata delle Zucche accoglie scuole, gruppi organizzati e associazioni, con programmi didattici dedicati e laboratori educativi pensati per bambini e ragazzi.

Tra le proposte:

– Laboratorio di pittura delle zucche e creazione di colori partendo da elementi naturali raccolti sul posto

– Laboratoro di microscopia, con l’utilizzo di veri microscopi per l’osservazione di elementi naturali.

– Attività manuali, tra cui la lavorazione dell’argilla con il tornio.