HomeProvincia

A Saracena la Notte bianca dello sport. Russo: «Promuoviamo aggregazione e sensibilizzazione»

Le attività partiranno dalle 17 con diversi tornei in calendario. Previsto anche il concerto dei Blender, l’animazione di Isabel Dance e Latin School e stand gastronomici. Il ricavato sarà devoluto in favore dell’Associazione Unione Trapiantati Polmonari di Padova e dell’AIDO

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

SARACENA (CS) – Sensibilizzare al tema della donazione degli organi e promuovere, soprattutto tra i giovani, corretti e sani stili di vita. Erano e restano, questi, gli obiettivi della Notte bianca dello sport, l’evento di solidarietà e beneficienza che dal 2017 si tiene ogni anno a fine agosto, a Saracena. L’appuntamento per il 2025 è per oggi, venerdì 29 agosto.

Promossa dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica APD SARACENA-NOVACCO e patrocinato dall’Amministrazione Comunale, il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in favore dell’Associazione Unione Trapiantati Polmonari di Padova e dell’AIDO – l’associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. È quanto fa sapere il sindaco Renzo Russo sottolineando come iniziative come queste “contribuiscano a promuovere momenti di aggregazione e veicolare messaggi sociali importanti come quello della donazione”.

Notte bianca dello sport: le attività previste

Ospitate nell’impianto sportivo Ugo Catalano, le attività partiranno alle 17 con la lezione ed il mini torneo di tennis a cura del Maestro Fit Piero Bloise; alla stessa ora il campo di calcetto ospiterà il mini torneo under 15. Alle ore 20 si tornerà in campo con il mini torneo over 15 di calcetto e nel campo da tennis con il mini torneo misto di pallavolo.

Avrà inizio alle ore 22 il mini torneo dell’inclusione promosso in collaborazione con la cooperativa sociale di Cosenza Atlante. La Notte bianca dello sport sarà impreziosita dal concerto dei Blender, dall’animazione di Isabel Dance e Latin School e dagli stand gastronomici con prodotti tipici locali.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Asp Cosenza, 12 lavoratori esclusi dal servizio CUP. La denuncia di USB: «Calvario umano...

Area Urbana
COSENZA - "Dodici lavoratori, in servizio da circa vent’anni presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, si trovano oggi vittime di una grave ingiustizia e...
Carabinieri tentato omicidio

Tenta di uccidere l’ex moglie a coltellate: arrestato pensionato. La donna ricoverata a Cosenza...

Calabria
ROCCABERDARDA (KR) - Attimi di paura ieri pomeriggio a Roccabernarda, nel Crotonese, dove si è sfiorata la tragedia. Armato di coltello, un pensionato del...

SIN di Crotone-Cassano e Cerchiara di Calabria, partita la bonifica. Mancuso: «Ora occorre vigilanza...

Calabria
CROTONE - "Dopo decenni di promesse mancate e immobilismo, i camion finalmente si muovono e i rifiuti tossici cominciano a lasciare il nostro territorio:...

Frascineto, iniziaiti i lavori di messa in sicurezza nel canale Clavaro. Catapano: «Solo il...

Provincia
FRASCINETO (CS) - Sono iniziati a Frascineto i lavori di messa in sicurezza finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico da alluvione che interessano il canale...

Stop al laboratorio analisi di Co-Ro, l’Asp di Cosenza chiarisce: «Nessun paziente lasciato senza...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Nelle scorse settimane il presidio ospedaliero "Guido Compagna" dell'ospedale spoke di Corigliano – Rossano è stato al centro di un...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37142Area Urbana22297Provincia19806Italia8009Sport3853Tirreno2920Università1453
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Area Urbana

Asp Cosenza, 12 lavoratori esclusi dal servizio CUP. La denuncia di...

COSENZA - "Dodici lavoratori, in servizio da circa vent’anni presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, si trovano oggi vittime di una grave ingiustizia e...
Calabria

SIN di Crotone-Cassano e Cerchiara di Calabria, partita la bonifica. Mancuso:...

CROTONE - "Dopo decenni di promesse mancate e immobilismo, i camion finalmente si muovono e i rifiuti tossici cominciano a lasciare il nostro territorio:...
Provincia

Frascineto, iniziaiti i lavori di messa in sicurezza nel canale Clavaro....

FRASCINETO (CS) - Sono iniziati a Frascineto i lavori di messa in sicurezza finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico da alluvione che interessano il canale...
Ionio

Stop al laboratorio analisi di Co-Ro, l’Asp di Cosenza chiarisce: «Nessun...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Nelle scorse settimane il presidio ospedaliero "Guido Compagna" dell'ospedale spoke di Corigliano – Rossano è stato al centro di un...
carabinieri 03
Calabria

Incendiò il tetto di un’abitazione in costruzione, tradito dalle telecamere. Indagato...

CIRO' MARINA (KR) - Nello scorso mese di giugno il tetto di un'abitazione in costruzione era stato danneggiato e incendiato. Le fiamme allo stabile,...
Tridico simbolo lista
Calabria

Pasquale Tridico presenta il simbolo della sua lista: «Parla a tutti,...

CATANZARO - Le elezioni regionali per la Calabria sono sempre più vicine. Pasquale Tridico, candidato per il campo largo, brucia tutti gli altri e...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA