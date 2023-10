A Saracena ‘Io non rischio’, campagna sulle buone pratiche di protezione civile

SARACENA (CS) – Accrescere la consapevolezza sui rischi, naturali e causati da attività umana, a cui siamo esposti come individui e comunità, e promuovere azioni e comportamenti per prevenirli o ridurne le conseguenze. E’ l’obiettivo della campagna nazionale “Io non rischio” a cura del dipartimento di Protezione Civile che anche quest’anno anima i territori e coinvolge oltre mille piazze in tutte le regioni italiane.

Domani, sabato 14 ottobre in Piazza XX Settembre si svolgerà l’iniziativa a conclusione della Settimana Nazionale della Protezione Civile 2023 che è stata caratterizzata da un fitto calendario di eventi in tutto il Paese. A Saracena i volontari del gruppo comunale di protezione civile incontreranno i cittadini per parlare di terremoto, alluvione, incendi boschivi e distribuiranno l’opuscolo sulle buone pratiche di protezione civile.

«Attraverso attività di informazione e sensibilizzazione – ha spiegato il sindaco Renzo Russo – vogliamo promuovere la diffusione delle buone pratiche, cioè di azioni concrete per la riduzione del rischio, e contribuisce alla creazione di una cultura di protezione civile nella nostra comunità. Sapere cosa fare prima, durante e dopo una situazione di pericolo e capire come funziona la protezione civile è fondamentale per la sicurezza di tutti e aiuta ad accrescere il senso di corresponsabilità dei cittadini».