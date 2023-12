A Santa Sofia d’Epiro la casetta di Babbo Natale ha accolto anche gli ospiti della Rems

SANTA SOFIA D’EPIRO- La Casetta di Babbo Natale, è l’iniziativa realizzata dall’equipe riabilitativa multidisciplinare della Rems, residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, operante a Santa Sofia d’Epiro, in provincia di Cosenza, che ospita autori di reato, gestita dal Centro di Solidarietà, Il Delfino. Una idea, quella della Casetta di Babbo Natale, che nasce dalla volontà del superamento dello stigma del reo folle, persona da recludere perché ritenuta socialmente pericolosa, con un obiettivo puramente riabilitativo, volto all’inclusione, dove in questo caso i pazienti sono inseriti da protagonisti in un contesto cittadino dove poter vivere l’atmosfera delle festività natalizie con un minor senso di solitudine, derivante dalla loro condizione di reclusione e soprattutto dalla lontananza dalle loro famiglie.

