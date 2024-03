A San Vincenzo La Costa la terza edizione del premio oleario “Nino Giannotta”

SAN VINCENZO LA COSTA (CS) – Sarà palazzo Miceli, in piazza Bernardo Maria Clausi aSan Sisto dei Valdesi, domani, sabato 16 marzo, alle 18 ad ospitare il terzo premio oleario intitolato al compianto ed apprezzato Nino Giannotta. L’incontro, moderato dal giornalista Francesco Mannarino, vede la presenza di importanti esperti del settore, relatori non secondari ed anche ospiti prestigiosi.

Ad iniziare dal Prof. Riccardo Gucci, Presidente Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio. E poi l’On.le Marco Cerreto, Capogruppo Fdi commissione Agricoltura Camera dei Deputati, l’Ing. Francesco Aceto, Presidente Regionale Coldiretti, il Dott. Enzo Perri, Direttore CREA-OFA di Rende, il Dott. Massimino Magliocchi, Presidente Consorzio di tutela e valorizzazione Olio di Calabria IGP. A chiudere, l’On. Gianluca Gallo, Assessore Regionale alle politiche agricole e sviluppo agroalimentari, politiche sociali e per la famiglia. A portare i saluti Istituzionali il sindaco Gregorio Iannotta.

Il concorso

Si propone di valorizzare gli oli extravergini di oliva italiani certificati (DOP, IGP e biologici) e gli oli extravergini di oliva italiani, provenienti da diversi ambiti territoriali, selezionando ed indicando i migliori oli di qualità italiani ottenuti dalla campagna olearia in corso. Altro obiettivo è di “sostenere gli operatori del settore – spiega il presidente del Consorzio Olio di Calabria IGP Massimino Magliocchi – che tendono al miglioramento della qualità del prodotto, con azioni che li aiutino a contraddistinguersi nel mercato globale e commercializzare il proprio prodotto ed a valorizzare la figura dell’assaggiatore italiano in quanto professionista in grado di promuovere, tramite l’esperienza del panel, la qualità dell’olio italiano, presso operatori e consumatori italiani ed esteri”.

Il Premio “Nino Luigi Giannotta” intende ricordare la figura del ricercatore del Cra – Oli, Centro di ricerca per l’olivicoltura e l’industria olearia di Rende. “Da sempre – conclude Magliocchi – Nino si è occupato della parte agronomica della filiera ma principalmente della difesa fitosanitaria dell’olivo. Un giusto tributo e riconoscimento a chi si è speso per la cultura dell’olio”.