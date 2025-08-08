A San Martino di Finita 4 giorni di eventi: “Jungle Night Party”, “Raduno dei Tamburi”, deejay e sfida tra i rioni

- Advertisement -

SAN MARTINO DI FINITA (CS) – San Martino di Finita si prepara a vivere giorni all’insegna della musica, della competizione e della comunità con una serie di eventi estivi che animeranno il borgo dall’atmosfera unica. Un programma ricco di appuntamenti pensato per tutte le età, capace di unire tradizione, allegria e spirito di squadra organizzato dall’Amministrazione comunale.

Ci si scalda domani 9 agosto con il “Jungle Night Party” in piazza, dove i partecipanti si potranno ritrovare vestiti a tema animalier. Ad aprire ufficialmente le danze, domenica 10 agosto, sarà la prima edizione de “Il Raduno dei Tamburi”, evento organizzato dai Tamburi Band Shën Mërtir in collaborazione con le associazioni del territorio. Un incontro unico e festoso che vedrà protagonisti numerosi tamburisti e artisti, pronti a contagiare il pubblico con il loro ritmo travolgente. Un momento di grande energia e condivisione che colorerà le vie del borgo con suoni e danze.

Deejay in piazza per i giovani

La festa continua lunedì 11 agosto con una serata tutta dedicata ai più giovani (e non solo): un evento musicale open-air con diversi DJ che trasformeranno San Martino di Finita in una pista sotto le stelle. Tra luci, musica e divertimento, sarà l’occasione perfetta per ballare e festeggiare insieme in un’atmosfera estiva e spensierata.

Mercoledì la sfida tra i rioni

L’appuntamento più atteso dell’estate arriva mercoledì 13 agosto, con il ritorno della leggendaria sfida tra i rioni, organizzata dal gruppo Kairos. Una competizione che coinvolge l’intera comunità e che mette alla prova forza, abilità e spirito di squadra. I quattro rioni – Rahji (vincitore dell’edizione 2024), Borgo, Baracche e Piazza – si sfideranno in una serie di giochi divertenti e competitivi con l’obiettivo di accumulare più punti possibile e conquistare l’ambita Coppa dei Rioni. Un evento che unisce tradizione, sport e sano agonismo, capace di accendere l’entusiasmo di grandi e piccini. San Martino di Finita aspetta tutti per vivere insieme un’estate ricca di emozioni, musica e condivisione.