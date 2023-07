A San Marco Argentano l’ex ospedale in attesa di servizi

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – E’ stato vittima di una progressiva riduzione dei servizi ed attualmente è praticamente diventato un ambulatorio. Una continua discesa è quella relativa all’ex ospedale di San Marco Argentano, oggetto di riconversione dal 2010.

Allora il piano di rientro provocò il declassamento in Casa della Salute. Tuttavia i servizi connessi non sono stati mai del tutto attivati. Successivamente è arrivata la successiva conversione in Casa di comunità. I cittadini, però, al di là di tutto, attendono servizi.

Nei giorni scorsi è arrivata l’attivazione dell’ambulatorio di oncologia, aperto una volta a settimana. Sono anche altre, però, le richieste: “Non ci accontentiamo – ha detto il sindaco di San Marco Argentano, Virginia Mariotti – ci sono altre proposte che la conferenza dei sindaci ha portato all’attenzione del Presidente della Regione e del Direttore dell’ASP di Cosenza, come il potenziamento del pronto soccorso, l’avvio dei lavori di ristruttrazione del presidio ospedaliero, la nascita di un centro per la cura del diabete e delle malattie metaboliche. La speranza è che anche queste possano diventare realtà”.