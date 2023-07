A San Marco Argentano arriva l’ambulatorio di oncologia

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Può essere considerato un primo passo, anche se l’ormai ex ospedale di San Marco Argentano necessita di ben altro per poter fornire risposte adeguate ai cittadini della Valle dell’Esaro. E’ stato siglato, infatti, un protocollo di intesa attraverso il quale il C.a.p.t. di San Marco Argentano sarà dotato di un ambulatorio oncologico, aperto una volta a settimana.

“Un ulteriore servizio per il C.a.p.t. di San Marco Argentano – ha detto Franco Di Leone, direttore del distretto sanitario Esaro-Pollino – con il tempo valuteremo la possibilità di poterlo incrementare a secondo delle prenotazioni”.

“Un prima risposta per San Marco Argentano – ha detto il sindaco Virginia Mariotta – e per tutto il territorio. Siamo soddisfatti per un risultato raggiunto anche grazie all’insistenza di una concittadina (Jennifer Chimenti ndr) che si è fatta paladina dei diritti dei malati oncologici. Un’iniziativa che speriamo possa portare beneficio ed un aiuto alle persone di questo territorio, affette da queste patologie”.

“Ovviamente non basta – ha concluso il primo cittadino – ci sono altre proposte che la conferenza dei sindaci ha portato all’attenzione del Presidente della Regione”