A San Lorenzo del Vallo focus sui benefici delle pesche con naturopata e trainer del movimento

A San Lorenzo del Vallo focus su ‘Le pesche il nostro frutto la nostra ricchezza”. L’evento si terrà stasera, lunedì 7 agosto, alle ore 20,30.

Interverranno:

Patrizia Pellegrini Naturopata Bioterapeuta Nutrizionale Metodo Molecolare Alimentazione Consapevole

Luca Cucchi Trainer del Movimento Specialista in biomeccanica e esercizio correttivo – Metabolic Walking Istruttore di ginnastica posturale

La pesca, i benefici

La pesca, esteticamente è bellissima, la tocchi e ti sembra di carezzare le guance di un bimbo. Le pesche sono originarie della Cina e appartengono alla famiglia delle Rosacee, come albicocche, prugne, ciliegie e mandorle.

I cinesi credevano che questo frutto così dolce e profumato fosse in grado di renderli immortali. Gli Europei le scoprirono durante le conquiste di Alessandro Magno in Persia, ecco come mai le chiamarono “persiche” e successivamente pesche.

Oggi l’Italia è indubbiamente uno dei principali produttori mondiali. Tra le varietà di origine protetta troviamo la pesca di Bivona IGP (Sicilia), la pesca di Leonforte IGP (Sicilia), la pesca di Verona IGP (Veneto), infine la pesca e nettarina di Romagna IGP (Emilia Romagna).

Ma non sono solo relegate al ruolo di “frutta” ma sono importanti per le loro qualità sanitarie, vontrastano il colesterolo. Sono ricche di fibre. Proteggono dal diabete. Migliorano la digestione. Le proprietà dell’olio di pesca Un frutto molto poliedrico, per i benefici sulla nostra salute, che aiuta a proteggerci dalle malattie cardiovascolari e dal diabete e allo stesso tempo esercita un significativo effetto lassativo, per chiunque ne avesse bisogno. Parliamo della pesca, ricca di carboidrati, proteine, fibre, calcio, fosforo, potassio, ferro e zinco.

BENEFICI DELLE PESCHE

Le pesche, ricche di carboidrati, proteine, fibre, calcio, fosforo, potassio, ferro e zinco, hanno molte proprietà salutari, assai considerate dalla medicina occidentale.

Esse sono digestive, depurative, combattono i vermi e sono ottime per la circolazione del sangue. Le pesche sono ricche di fibre, di acqua e sono povere di grassi. Risultano, dunque, validissime nei regimi dietetici ipocalorici. Le pesche hanno anche tanti antiossidanti che rallentano il processo di invecchiamento; sono diuretiche e altresì abbastanza lassative. Sono ricche di carotenoidi (come tutti gli ortaggi e i frutti che hanno il medesimo colore) e sono piene di vitamina A che protegge la salute oculare e combatte la presenza di radicali liberi, mantenendo dunque ossigenata la pelle e gli organi del corpo. Essendo ricca anche di vitamina C, la pesca facilita l’assorbimento del ferro. Essa è anche fonte di sali minerali, come il potassio che regola il battito cardiaco e la pressione sanguigna.

Per non parlare di vitamina A e dei tanti polifenoli (acidi fenolici, flavonoidi e antocianine).

Per non sprecare le qualità della pesca, bisogna stare attenti a tre cose, molto importanti. La prima: la maggioranza degli antiossidanti è contenuta nella polpa della pesca, che potete utilizzare anche nelle macedonie estive o come ingrediente di gelati e yogurt fatti in casa. In inverno, invece, vi dovete accontentare delle pesche sciroppate: ottime, ma comunque ricche di zuccheri. Tenetelo presente.

La seconda cosa riguarda la buccia: per ottenere il massimo dei benefici della pesca, come spesso avviene con i frutti più ricchi di componenti utili al nostro benessere, mangiate anche la buccia. Tra l’altro è ricca di sapore e quindi altera in senso positivo, e nemmeno negativo, la sensazione gustosa che si ricava dall’uso a tavola di questo fantastico frutto.

Terzo aspetto: la pesca, a fronte di un potere saziante molto alto, ha un basso valore energetico, e dunque il suo consumo è molto indicato per le diete alimentari. Ciò significa che, specie durante l’estate, quando il caldo ci porta a mangiare sempre più frutta e verdura, la pesca non può mancare sulla nostra tavola. Seguendo il suo ciclo naturale di maturazione.