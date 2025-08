A San Giovanni in Fiore si inaugura la Cittadella dello sport, presente anche Sergio Pellissier

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Giovedì 7 agosto a San Giovanni in Fiore si inaugura la Cittadella dello sport, in località Saltante. Lo fa sapere il Comune che spiega che la manifestazione si svolgerà alla presenza della sindaca Rosaria Succurro, dell’intera giunta comunale, delle autorità laiche e religiose, delle rappresentanze delle numerose associazioni sportive del territorio e delle eccellenze sportive sangiovannesi che si sono affermate in campo nazionale.

All’evento parteciperà anche Sergio Pellissier, storico attaccante della Serie A e oggi presidente onorario del Chievo Verona, squadra attualmente in ritiro precampionato a Lorica. “Oltre al restauro dell’Abbazia florense – dichiara la sindaca Rosaria Succurro – consegniamo un’altra opera importante per il rilancio di San Giovanni in Fiore. La Cittadella dello sport è un impianto polivalente, pensato per ospitare calcio, tennis, pallavolo, basket, calcetto e tante altre attività sportive”.

“Abbiamo compiuto una scelta evidente: rigenerare un’area periferica da sempre vocata allo sport, che ora diventa luogo centrale di salute, aggregazione, educazione e prevenzione delle devianze. – ha aggiunto il sindaco – Qui i giovani, gli adulti e gli anziani potranno ritrovarsi, allenarsi, crescere insieme e coltivare lo spirito di comunità”.

“La nuova struttura – ha spiegato l’assessore comunale allo Sport, Francesco Fragale – sarà a disposizione di tutti, dalle famiglie alle associazioni, con l’obiettivo di sostenere la pratica sportiva, la formazione agonistica e il benessere psicofisico. È un investimento sul futuro della città e sulla qualità della vita“.