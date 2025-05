A San Giovanni in Fiore ok al progetto per la nuova illuminazione pubblica smart e sostenibile

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il Comune di San Giovanni in Fiore ha ricevuto un finanziamento da parte della Regione Calabria, attraverso il Dipartimento regionale dello Sviluppo economico, per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e dei sistemi intelligenti Smart-city.

Il progetto, che ha un valore complessivo di 314.000 euro, consentirà l’installazione di nuovi impianti in diverse aree del territorio comunale finora rimaste al buio, migliorando la sicurezza e la vivibilità nei quartieri urbani e nelle frazioni turistiche e montane.

«Con queste risorse – dice la Sindaca Rosaria Succurro – daremo finalmente luce a zone storicamente trascurate come Lorica, Rovale, Ceraso, Cagno, Cuturelle, Serrisi, Germano e Olivaro, oltre che all’intero Parco comunale. Interveniamo su un problema ignorato per troppo tempo: offriamo una risposta concreta alle famiglie, ai cittadini e agli operatori dello sviluppo turistico».

Nel Parco comunale, in particolare, l’intervento si affiancherà ai lavori già in corso per la creazione di una palestra all’aperto e la sistemazione delle aree ricreative. L’obiettivo è restituire ai sangiovannesi uno spazio verde pienamente fruibile anche nelle ore serali, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

«Continuiamo a lavorare con sempre maggiore impegno – conclude la Sindaca Succurro – per portare risorse al nostro territorio e realizzare opere che migliorino la qualità della vita ed esprimano la nostra visione di crescita sostenibile».