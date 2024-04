SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – L’annuncio dell’Oasi Canina arriva direttamente dal Sindaco Rosaria Succurro che è andata a visitare di persona la zona interessata dai lavori ed ha parlato di una vera e propria “rivoluzione”. “Con la realizzazione delle piattaforme, dei box e di tutto il necessario per ospitare i cani, prende forma l’Oasi canina di San Giovanni in Fiore”. Sorgerà in contrada Ferulìa, sulla strada Provinciale 2016 che porta a Trepidò, grazie al recupero di una struttura preesistente ma mai completata. Immersa nel verde, l’oasi canina della città eviterà anche di tenere i cani randagi nei canili di altri Comuni, andando anche a risparmiare sulle relative spese di gestione “che ad oggi sono molto esose”.

L’oasi canina anche per favorire le adozioni

L’Oasi canina di San Giovanni in Fiore nasce – spiga il sindaco – un preciso progetto a monte, che tra l’altro prevede “la sterilizzazione dei randagi e la loro eventuale reimmissione nel territorio come cani di quartiere. Inoltre, le famiglie potranno adottare dei cani con importanti agevolazioni economiche. Ancora, i cani meno fortunati, cioè quelli che rimarranno ospiti nell’oasi canina, avranno una vita dignitosa e saranno seguiti dalle preziose volontarie e dall’amministrazione comunale, che punta molto sulla lotta al randagismo, proprio perché intende sempre risolvere i problemi, non aggirarli”.