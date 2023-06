SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Si terrà il 22 giugno nella città a San Giovanni in Fiore, il primo Festival del costume tradizionale, all’interno della Settimana del turismo delle radici. L’evento è stato presentato nei giorni scorsi nel Salone degli specchi dell’ente Provincia. La Settimana del turismo delle radici si terrà dal 19 al 25 giugno prossimi, con la seconda edizione del Premio Jole Santelli prevista per martedì 20 giugno.

L’obiettivo è quello di puntare sul turismo delle radici nel Cosentino e mantenere viva la memoria locale riavvicinando i cittadini alle loro origini. Il Festival del Costume tradizionale calabrese, l’anno prossimo sarà finanziato dallo Stato. Il programma della manifestazione dedicata al turismo delle radici prevede laboratori tematici con i bambini, presentazioni di libri, passeggiate guidate, appuntamenti di enogastronomia, dibattito e musica. Nella serata del 23 giugno, Enrico Ruggeri canterà nel teatro all’aperto alle spalle dell’Abbazia florense di San Giovanni in Fiore.