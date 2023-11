A San Giovanni Fiore la Scuola agraria, un’opera attesa da 20 anni

SAN GIOVANNI IN FIORE – E’ stata posata la prima pietra della nuova Scuola agraria di San Giovanni in Fiore. Si tratta di un progetto complessivo di ben 6 milioni di euro, finanziato dalla Provincia di Cosenza, volto a rilanciare il comparto agricolo e frutto di grande attenzione per il territorio e le sue peculiarità.

Un progetto, che non riguarda soltanto la città di San Giovanni, ma interessa l’intero circondario. È una grande soddisfazione, perché l’opera era attesa da oltre vent’anni. Anche nelle sue parole, il dirigente scolastico, Pasquale Succurro, ha fatto trasparire questo sentimento: “allora, andiamo avanti sempre verso migliori traguardi e risultati, in questo caso per il bene degli studenti, che devono formarsi nelle nostre scuole e poi rimanere nella nostra terra”.

Con le proprie caratteristiche, la Scuola agraria di San Giovanni in Fiore accompagna i giovani a costruire il loro futuro proprio nel territorio, con l’apertura o la conduzione di aziende agrituristiche e di altre attività specifiche, molte delle quali già di proprietà familiare.