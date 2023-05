A Rose sport e fitness in piazza, per promuovere l’inclusione e l’attività fisica

ROSE (CS) – “Rose sport & wellness 2023”, è il titolo della seconda edizione della “Giornata dello sport”, prevista giovedì 1 giugno in piazza della Rinascita in contrada Petraro a Rose, all’insegna dell’inclusione e della promozione sportiva. L’evento è promosso dall’amministrazione comunale di Rose in collaborazione con la consulta giovanile.

Nel corso della manifestazione è prevista la partecipazione di grandi nomi dello sport e del fitness che offriranno dimostrazioni pratiche e teoriche sulle varie discipline.

L’evento vuole essere un’occasione di stimolo e di conoscenza e promozione della pratica sportiva, potente mezzo di inclusione e di aggregazione sociale, finalizzato a promuovere il benessere psicofisico e l’educazione. Lo spirito della giornata è incentivare il rispetto reciproco per combattere gli stereotipi di genere, promuovendo l’inclusione, la valorizzazione delle diversità e l’amore per il gioco e l’attività fisica.