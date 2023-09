A Rose arriva ‘Pompieropoli’, per apprendere le norme della prevenzione e della sicurezza

ROSE (CS) – L’Amministrazione Comunale di Rose in collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sez. di Cosenza organizza il “Borgo Educativo” e l’iniziativa Pompieropoli. Per la prima volta a Rose, domani, domenica 24 settembre, dalle 15.30 alle 19.00, in Piazza Della Rinascita – Bivio Rose, ragazzi e bambini avranno l’opportunità di vivere un’esperienza ludico-formativa unica. Potranno sentirsi “pompieri per un giorno” e imparare le norme della prevenzione e della sicurezza.

I percorsi delle pompieropoli infatti, sono studiati per poter dare ai piccoli partecipanti, in assoluta sicurezza, una nuova visione degli eventuali ostacoli che possono comparire a loro improvvisamente. Le attrezzature utilizzate sono progettate e collaudate da esperti ingegneri prima di essere utilizzate. Percorrendo il tracciato ludico preparato in totale sicurezza, il bambino impara ad affrontare le diverse tipologie di camminamenti facendo così esperienza e toccando con mano le diversità che possono presentarsi in momenti particolari del loro percorso di vita. I piccoli partecipanti potranno cimentarsi in percorsi pensati per loro, arrampicata e discesa dal palo e per questo si consiglia un abbigliamento sportivo e scarpette da ginnastica.