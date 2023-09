A Roggiano Gravina la seconda edizione di Boing – il festival dei bambini

ROGGIANO GRAVINA (CS) – E’ in programma per sabato 16 settembre, la seconda edizione di “Boing – Il festival dei Bambini” che si terrà a Roggiano Gravina nelle principali aree del Paese: Piazza Marconi, Piazza Garibaldi e Corso Umberto. Boing è stato pensato come una grande festa di paese su misura dei più piccoli. Giochi, attività e laboratori accoglieranno i bambini e ragazzi curiosi di scoprire, imparare, esplorare e divertirsi.

Sarà questa una nuova occasione per dedicare uno sguardo ai bambini e al loro sviluppo nel nostro paese creando un luogo ricco di stimoli, educazione, cultura, crescita e divertimento. Questa iniziativa rappresenta un’assoluta novità che già con la prima edizione ha catturato l’interesse di tantissimi bambini con le loro rispettive famiglie e pertanto vorremmo diventasse un appuntamento fisso.

“Boing” non sarebbe stato possibile senza il coinvolgimento e la sinergia di diverse associazioni e professionisti che, a titolo gratuito, proporranno diversi laboratori facendo così conoscere la propria attività e creando occasioni di incontro e creatività. Il pomeriggio del 16 settembre dalle ore 16.00 ruoterà intorno a delle aree tematiche: area eroi, area kids, area ambiente, area sport, area amici degli animali, area salute e area lettura. A tutti i piccoli partecipanti sarà consegnato uno speciale “passaporto” rilasciato dagli organizzatori e servirà a raccogliere i timbri delle aree visitate.