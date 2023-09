A Rende il meglio dello squash giovanile

RENDE (CS) – Lo squash di alto livello torna in Calabria. In realtà il meglio di questa disciplina a livello nazionale risiede in Calabria già da mesi, per non dire da anni, grazie ai successi ottenuti dalla Squash Scorpion di Rende e dai suoi atleti.

Questa volta, però, il successo è organizzativo perché si disputa in Calabria il Torneo Italia, manifestazione a carattere nazionale, organizzata dall’ A.S.D. Cosenza Squash in collaborazione con la Regione Calabria.

Da oggi, venerdì 15 settembre, fino a domenica, si sfideranno i migliori giocatori italiani under 19 sia in campo maschile che in quello femminile.

Contestualmente sono state organizzate visite guidate per permettere ai giocatori provenienti da altre regioni d’Italia di conoscere la città di Cosenza e momenti di promozione dello squash: “E’ un evento che ha valore di promozione – ha detto il Presidente della Federazione Italia Giuoco Squash, Antonella Granata – sia per lo squash sia per il territorio calabrese. Vogliamo far conoscere ai giocatori provenienti da fuori regione le bellezze del nostro territorio“.

La Calabria è vista come un’eccellenza, ma, in questo contesto, lo squash in Calabria è una vera e proprio eccellenza: “Le società del territorio rivolgono grande attenzione al settore giovanile – ha ribadito la presidente Granata – i giovani sono il nostro futuro. Cerchiamo di dar loro gli strumenti per poter crescere anche sotto il profilo umano. Questo è quello che ci prefiggiamo come federazione”.