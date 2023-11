A processo per una moto rubata, il Tribunale di Paola lo assolve dopo 7 anni

PAOLA (CS) – Un cittadino di Maierà, in provincia di Cosenza, accusato nel 2016 di ricettazione di una moto, è stato assolto in data 14 novembre 2023 dal Tribunale di Paola per insussistenza del fatto. La decisione arriva dopo sette anni di procedimenti giudiziari.

L’individuo, le cui iniziali sono B.C.D. era stato accusato di detenere una moto rubata a

Padova nel 2001. Tuttavia, durante il processo, l’Avvocato Italo Guagliano, difensore

dell’imputato, ha evidenziato significative lacune nelle prove presentate dall’accusa. In

particolare, è stato messo in luce come non fosse mai stata fornita prova concreta che la

moto fosse effettivamente stata oggetto di furto.

Il difensore ha inoltre sottolineato l’inutilizzabilità dei dati provenienti dalle banche dati delle forze dell’ordine, data l’assenza di acquisizione del documento originario del presunto furto. La Procura della Repubblica di Paola si era limitata a produrre i risultati di una

consultazione effettuata mediante il Centro elaborazione dati del Dipartimento della

pubblica sicurezza, una banca dati in cui vengono raccolte tutte le informazioni ricavate

da indagini di polizia o nell’attività di prevenzione o repressione dei reati, indicando che

la moto fosse stata rubata nel 2001, senza però fornire la denuncia originale. Questa

mancanza di prova sostanziale ha portato all’assoluzione dell’uomo, con la moto che gli

sarà riconsegnata dopo il sequestro avvenuto sette anni fa.