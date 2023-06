A piedi o in mtb tra i sentieri del Parco della Sila in sicurezza, con le guide ufficiali

CAMIGLIATELLO SILANO – L’Altopiano Silano, con i suoi oltre 600 chilometri di sentieri, anche per questa stagione estiva è pronto ad accogliere gli amanti della montagna che li percorreranno a piedi o in sella alle mountain bike per godere di un po’ di fresco o i suoi panorami mozzafiato. Un Altopiano unico e che in molti ci invidiano e he al suo interno insiste il Parco Nazionale della Sila, dove operano le Guide Ufficiali del Parco, le quali svolgono un ruolo fondamentale e prezioso per la corretta fruizione degli oltre settantatremila ettari di zona protetta.

- Pubblicità Sky-