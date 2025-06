A Piano Lago la veglia di Pentecoste e route diocesana: in cammino con il vescovo nella notte dello Spirito

- Advertisement -

PIANO LAGO (CS) – Un’esperienza intensa di fede, fraternità e pellegrinaggio animerà la notte tra il 7 e l’8 giugno in diocesi, grazie all’atteso appuntamento con la Veglia di Pentecoste e la tradizionale route diocesana promossa dagli scout AGESCI. La comunità si ritroverà per vivere insieme il dono dello Spirito Santo in una veglia di preghiera, cammino e condivisione guidata dal vescovo Giovanni Checchinato.

La celebrazione inizierà alle 21:00 di venerdì 7 giugno nella parrocchia di San Pio da Pietrelcina a Piano Lago, che accoglierà i pellegrini con un momento di agape fraterna, occasione per ritrovarsi e prepararsi spiritualmente alla veglia.

Il pellegrinaggio

Dopo la liturgia, per coloro che lo desiderano, inizierà il pellegrinaggio a piedi – la “route di Pentecoste” – che condurrà fino al Santuario di San Francesco di Paola a Paterno, uno dei luoghi giubilari della diocesi. Il cammino notturno, animato dagli scout e dai giovani, rappresenta non solo un gesto fisico ma anche spirituale: un mettersi in cammino insieme, nel silenzio e nella preghiera, in attesa dell’alba della Pentecoste.

L’arrivo al santuario è previsto nelle prime ore di domenica 8 giugno, giorno di Pentecoste. A concludere questo significativo percorso sarà la celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal Vescovo Giovanni, che accompagnerà i fedeli con la sua presenza e guida pastorale. Un appuntamento atteso da tutta la diocesi, capace di unire giovani e adulti, scout e pellegrini, nella bellezza di una notte dedicata all’ascolto dello Spirito e al cammino comunitario. Un’esperienza da vivere con cuore aperto, pronti a lasciarsi rinnovare dal soffio di Dio.