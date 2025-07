A Paola arriva “Cultura con…gusto”, tre serate tra attualità, musica dal vivo e sapori locali

- Advertisement -

PAOLA (CS) – “Una scuola che non va in vacanza, ma che diventa spazio di incontro, scambio e crescita collettiva”. È questo lo spirito che anima “Cultura con…gusto”, la rassegna culturale e gastronomica in programma nelle serate del 14, 17 e 18 luglio 2025 a partire dalle ore 21.00 nella cittadina de Cosentino. La manifestazione è stata organizzata dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Pizzini Pisani – IPSEOA – Liceo G. Galilei” di Paola, diretto dalla dirigente scolastica Sandra Grossi, con il patrocinio del Comune di Paola.

Tre appuntamenti che uniscono la presentazione di opere letterarie, la riflessione su temi di grande attualità, la musica dal vivo e il gusto autentico dei sapori locali. Un progetto che va oltre l’evento: un vero laboratorio di comunità, dove la scuola apre le proprie porte d’estate e si mette al servizio del territorio, favorendo il dialogo tra generazioni, la riscoperta delle radici culturali, spirituali e la costruzione di legami autentici.

“Abbiamo voluto aprire la scuola anche d’estate per creare momenti di incontro che facciano crescere non solo i nostri ragazzi, ma l’intera comunità – spiega la dirigente scolastica Sandra Grossi –. È un segnale forte: la cultura non va in vacanza, ma diventa occasione per stare insieme, scambiare idee, riscoprire le nostre radici e proiettarci verso il futuro”. Il messaggio è chiaro: la cultura non deve essere percepita come qualcosa di distante, ma come un bene comune, vivo, capace di coinvolgere tutti. Questo il motivo per il quale l’Istituto ha scelto di collaborare con associazioni culturali, comitati di quartiere, come quello di “San Miceli” e la Pro Loco di Paola, l’associazione “Brave Ragazze” e il gruppo teatrale “Cilla Giovani”, che animeranno le serate con quadri tematici, letture e contributi artistici. A moderare gli incontri sarà la prof.ssa Caterina Provenzano.

Nella locandina qui di seguito è possibile visionare il calendario degli incontri in programma: