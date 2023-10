A Morano Calabro una ‘Caccia al Tesoro’ alla scoperta dell’identità del borgo

MORANO CALABRO (CS) – Domani, domenica 8 ottobre, nel centro storico di Morano torna la grande Caccia al Tesoro ideata dal Touring Club Italia. L’iniziativa, accolta dall’Amministrazione comunale d’intesa con la Pro Loco, si svolge in tutte le località certificate e insignite del marchio di qualità “Bandiera Arancione” e mira a valorizzare le eccellenze dell’entroterra mediante tragitti che si snodano nel cuore dei borghi e che introducono i partecipanti alla scoperta di monumenti, storie popolari, cultura e tradizioni del Belpaese.

L’evento è aperto a chiunque desideri conoscere, ammirare e gustare l’offerta turistica del territorio, senza vincoli né limiti di alcun genere, se non la voglia di inoltrarsi nei vicoli dell’abitato e risolvere i quesiti appositamente studiati. Non si tratta di una competizione agonistica ma le squadre che non commetteranno errori riceveranno un simpatico cadeau rappresentativo del borgo.

Per prenotarsi è sufficiente cliccare QUI e procedere con l’iscrizione.

«Per quanto riguarda il nostro Comune, non è la prima volta che aderiamo a questo interessante progetto – affermano il sindaco Nicolò De Bartolo e l’assessore Francesco Soave. Dopo la pausa forzata, causa pandemia, ripartiamo nell’intento di sostenere e veicolare sempre più e meglio le nostre peculiarità. Il percorso che abbiamo preparato si articola in sei tappe, facili da coprire, ma che sintetizzano ed esprimono dal punto di vista emotivo, storico e artistico, la vera personalità del luogo e della comunità. È un viaggio vario ed entusiasmante, predisposto per far scoprire ai partecipanti il valore immenso del patrimonio materiale e immateriale di cui disponiamo. Siamo sicuri che, come per la precedente edizione, chi verrà a trovarci non se ne pentirà. Venite a scoprire il bello nel quale siamo immersi».