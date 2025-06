A Morano Calabro parte la campagna di identificazione canina con l’iniziativa “Diamoci la zampa”

- Advertisement -

MORANO CALABRO (CS) – Nel comune del Pollino parte la campagna di identificazione canina con l’iniziativa “Diamoci la zampa”. L’appuntamento è per venerdì 27 giugno, alle ore 9.30, nel Piazzale San Bernardino. Un evento nato dalla collaborazione tra il Comune di Morano Calabro su impulso dell’assessore Marisa Di Maria, l’associazione F.I.A., la Federazione Italiana Appennini e il Gruppo Passione Animale di Castrovillari.

L’appuntamento vuole sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell‘inserimento del microchip nei cani di proprietà, misura essenziale per la loro tracciabilità e corretta registrazione anagrafica. “Questa iniziativa – fa sapere l’assessore Di Maria – nasce dalla volontà di affrontare in maniera sistematica le criticità legate all’abbandono e alla gestione impropria degli animali domestici, spesso frutto di una carente cultura del possesso responsabile”.

Campagna di identificazione canina, il sindaco: “Risposte adeguate ad un problema annoso”

L’obiettivo principale della campagna di identificazione canina è quello di ottenere un quadro aggiornato della presenza degli amici a quattro zampe sul territorio comunale del borgo del Pollino per evitare situazioni di degrado e intervenire in maniera mirata. “Stiamo compiendo i primi passi – ha specificato il sindaco di Morano Calabro Mario Donadio – per tentare di offrire risposte adeguate a un problema annoso, che necessita di particolare attenzione”.

“È un piccolo gesto che riflette amore, civiltà e rispetto per la comunità – continua Donadio – Ringraziamo sin d’ora quanti accoglieranno l’invito e si recheranno venerdì nel luogo indicato per regolarizzare la posizione degli amici a quattro zampe, contribuendo alla sicurezza collettiva e al decoro urbano“.

Nel corso della giornata sarà presente il dott. Tullio Tommaso, dirigente veterinario e referente per il contrasto al randagismo del Distretto sanitario di Castrovillari, che si occuperà delle operazioni di censimento e identificazione elettronica. L’intervento comporta un contributo di € 18,75 per ciascun esemplare.