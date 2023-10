A Montescuro parte il progetto sperimentale di terapia forestale contro ansia e stress

COSENZA – Nei giorni 23 e 24 ottobre, si sono svolte in località Montescuro le rilevazioni ed analisi da parte del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e del CAI (Club Alpino Italiano), finalizzate alla qualificazione del percorso della “Foresta incantata” quale sentiero di “Terapia Forestale”.

Il progetto, sviluppato dal CAI e dall’Istituto per la BioEconomia (IBE) del CNR e basato su rilievi scientifici oggettivi, punta a sviluppare una rete di stazioni di terapia forestale sull’intero territorio nazionale.

Le attività di ricerca e qualificazione del sito nel Parco Nazionale della Sila, sono state realizzate in collaborazione con l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) CNR e la Sezione CAI di Cosenza.

La Terapia Forestale, punta in primo luogo al recupero individuale dallo stress e dall’ansia, al superamento di situazioni prossime alla depressione, al miglioramento individuale di funzioni vitali essenziali quali la qualità del sonno, e della salute nel suo complesso, interessando direttamente anche la sfera fisiologica, tra cui le funzioni respiratorie, e con effetti direttamente misurabili.

Il primo giorno il personale specializzato del CNR ha avviato la valutazione della qualità del percorso attraverso una serie di analisi e test ambientali. Il giorno seguente ha preso il via la fase di sperimentazione dove 20 persone, guidate da una psicologa, hanno percorso l’intero sentiero, per la valutazione dei possibili effetti sugli stati di ansia e umore. In entrambe le fasi, il Distaccamento Aeronautico di Montescuro ha garantito il supporto logistico all’intera attività.

L’occasione è stata propizia per porre le basi per future collaborazioni ed attività congiunte tra il reparto silano dell’Aeronautica Militare, il CNR ed il CAI

Il Distaccamento Aeronautico di Montescuro, assicura il supporto logistico all’attività addestrativa in materia di Force Protection per i reparti speciali dell’Aeronautica Militare e quello delle altre Forze Armate. Garantisce con proprio personale specialista, il funzionamento degli apparati di telecomunicazione, informatica operativa e assistenza alla navigazione aerea, fornendo ospitalità agli apparati dell’Esercito Italiano e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Inoltre, la Stazione Meteorologica insediata nel Reparto, è inclusa nella rete di osservazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nel rispetto degli standard previsti dall’Organizzazione Metereologica Mondiale (OMM), effettua la rilevazione delle variabili atmosferiche e dei fenomeni in atto con l’impiego di personale qualificato e l’utilizzo di strumenti di misurazione tecnologici.