A Montalto Uffugo il ‘Leoncavallo Dance Festival’ con concorrenti da tutta Italia

MONTALTO UFFUGO (CS) – Domenica 17 settembre sul sagrato del Duomo della Madonna a Montalto Uffugo, dalle ore 17.30, si svolgerà la seconda edizione del “Leoncavallo Dance Festival” che vedrà l’esibizione di concorrenti provenienti da tutta Italia. Una iniziativa che spazia dal sociale, passando per la cultura sino all’arte della danza che si incastra appieno in quella che è la volontà di valorizzare a 360°.

“L’evento, è sicuramente ammirabile sia per l’impegno sia per la qualità, coinvolgendo anche scuole di altre regioni ma ci saranno anche ospiti internazionali e punta alla valorizzazione dell’arte della danza e, più in generale, della cultura. Si inserisce nell’importante contesto delle iniziative che il territorio dedica al grande compositore Ruggiero Leoncavallo. Dunque oltre alla lirica, Montalto con il Leoncavallo Dance offre opportunità anche ad altre categorie di professionisti, quelli ricadenti nel mondo della coreutica che possono trovare nel concorso, un’occasione di crescita nonché di lavoro, considerate le numerose borse di studio e i contratti di lavoro in palio.

“Il concorso è nato dall’idea di offrire un’opportunità ai danzatori sino a farla diventare un’opportunità lavorativa”. Spiega Simona Altomare, direttrice dell’Accademia della Danza e direttrice artistica. “Sono state numerosissime le iscrizioni online da tutta Italia”, ha proseguito Altomare . “Danzatori che potranno alloggiare presso le strutture alberghiere e ricettive del territorio, un aspetto molto importante per l’economia locale. Difatti, sono stati messi in campo diversi attori sociali ed economici per la buona riuscita di tutta l’organizzazione e ciò rappresenta certamente un punto di forza dell’iniziativa. Vogliamo che il centro storico e tutta Montalto viva di questa eredità, sia seguendo la lirica ma anche seguendo altre strade”.

Altomare ha spiegato che il concorso internazionale vedrà una giuria internazionale, composta dal Maestro Francesco Gammino, coreografo internazionale Insegnante e coreografo freelance, Santo Giuliano, ballerino di Amici, Xfactor, Italian got talent e coreografo internazionale di diversi artisti tra cui Laura Pausini Bob Sincler, Rosario Fiorello ,Ballerino di Giuliano Paparini, Krisitna Grigorova, già solista e ballerina al Teatro dell’opera di Roma,Aterballetto, Maggiodanza e Teatro alla Scala di Milano e Natascia Cucunato direttrice dell’evento “Eolie Dance Festival” che si celebra al castello di Lipari. Il concorso è stato suddiviso in diverse categorie e fasce di età e prevede inoltre un premio speciale: un contratto di lavoro vero e un premio in denaro al miglior ballerino.