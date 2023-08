A Montalto in progetto la panchina più grande della Calabria in onore di Alberto Federico

MONTALTO UFFUGO (CS) – L’Anspi Taverna annuncia un grande progetto che mira ad un turismo sostenibile in ricordo del compianto Alberto Federico, persona stimata ed apprezzata a Montalto Uffugo come in altre realtà del circondario, sempre vicino alle attività dell’associazione.

L’Anspi Taverna, reduce dai festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione di Taverna di Montalto Uffugo svolti nel mese di luglio 2023, annuncia un grande progetto per la comunità.

“Da diversi mesi stiamo lavorando su nuovi progetti che mirano a lasciare qualcosa di concreto sul territorio, attraverso collaborazioni che mettono in rete le attività imprenditoriali presenti all’interno della nostra comunità” – spiega Silvio Ranieri, presidente Anspi Taverna. “A breve – continua Ranieri – saremo in grado di mostrarvi quello che abbiamo portato avanti con spirito di sacrificio e dedizione. Si tratta di un’iniziativa nata per ricordare un caro amico,Alberto Federico, che non si è mai stancato di insegnarci il lato bello della vita e di valorizzare quella parte di noi rimasta un pò fanciulla che ci permette di vivere le esperienze più sincere e realistiche del nostro vissuto senza alcun pregiudizio”. “Da questo voler ritornare un pò bambini, ispirato da Alberto – nasce l’idea dell’installazione sul nostro territorio di una panchina gigante – prosegue Ranieri -. Diventando grandi, infatti, raramente ci capita di far dondolare le gambe quando siamo seduti, un gesto tipico dell’infanzia.

Un ringraziamento particolare non può non essere rivolto ai tanti che amavano, che continuano ad amare e volere bene all’amico Alberto e che hanno supportato questo progetto”. “L’Anspi – conclude il presidente Silvio Ranieri – è principalmente un’associazione fatta di persone instancabili che lavorano per il bene comune, e siamo fieri di aver avuto un compagno di viaggio che si è distinto in ogni cosa, frutto della sua incontenibile gioia di vivere”.