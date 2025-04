A Montalto debutta l’Expo dell’edilizia con aziende nazionali e internazionali del settore

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO – “Siamo orgogliosi di proporre ai nostri partner e ai professionisti del settore la prima edizione dell’Area espositiva dei materiali e delle tecnologie edili, che si svolgerà a Pianette di Montalto Uffugo, a due passi da Cosenza”. Luca La Valle e Valentina Totera presentano così l’evento che si terrà il prossimo 23 aprile, dalle 14 alle 19, nell’area espositiva di Duelle Distribution. Protagonisti saranno alcuni tra i marchi più importanti del settore edile.

Dimostrazioni, prove sul campo e presentazioni in una giornata che annovera tra gli espositori Graco, Milwaukee, Hyundai, Sicilgesso, Battipav, Flex, Imer e Siag. Coinvolti tutti i segmenti: edilizia e costruzioni, attrezzature e macchinari, materiali, impianti e giardinaggio.

“I professionisti e i tecnici del settore avranno la possibilità di conoscere le ultime novità, testare prodotti e dispositivi, assistere a dimostrazioni da parte dei consulenti specializzati dei diversi marchi”, aggiungono Luca La Valle e Valentina Totera. “Siamo convinti che la conoscenza e l’aggiornamento siano fondamentali in un settore in costante sviluppo e mutamento come quello edile”.