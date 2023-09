A Mendicino una shortlist per l’Assistenza Specialistica nelle scuole

MENDICINO (CS) – Prosegue l’impegno politico a Mendicino dell’Ing. Irma Bucarelli, già Assessore del Comune e titolare fra l’altro della delega per la Scuola e Pubblica Istruzione, che nonostante il recente commissariamento a seguito delle dimissioni del Sindaco continua responsabilmente a seguire le attività e i progetti a suo tempo avviati e ancora in itinere o in dirittura d’arrivo.

L’Ing. Bucarelli, autorevole esponente di Forza Italia e promotrice del Gruppo politico locale “Orizzonti Futuri per Mendicino”, in un’ottica di trasparenza e di dialogo con la cittadinanza interviene quindi per dare conto di «un nuovo e importante segno di attenzione rivolto ai ragazzi Speciali delle nostre Scuole».

L’ex Assessore ricorda in primo luogo che, con l’inizio del nuovo anno scolastico, ripartiranno i servizi di supporto alla Disabilità in ambito didattico.

Si tratta di offrire risposte adeguate sul tema dell’inclusione e dell’integrazione dei ragazzi disabili, cercando di fornire agli stessi le migliori professionalità: «da Assessore alla Scuola e Pubblica Istruzione – sottolinea l’esponente politico – avevo avviato e programmato da tempo la richiesta di una Shortlist per l’Assistenza Specialistica nelle Scuole, che è stata adesso finalmente pubblicata».

Tutti i professionisti del settore potranno fare domanda e supportare l’Ente comunale nell’attuazione del Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a beneficio dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Mendicino.

«Ho sempre cercato di mettere nel mio operato l’Efficienza, l’Amore e la Cura come motori principali della mia azione amministrativa ed i frutti si vedono anche quando non ci sei, ma hai programmato per il territorio», conclude Irma Bucarelli.