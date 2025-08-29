HomeProvincia

A Mendicino una mostra per la pace. Il Comune invita giovani artisti: «Momento di riflessione e valorizzazione»

L’amministrazione ha approvato una manifestazione d’interesse rivolta a giovani artisti interessati a partecipare a una mostra pubblica, aperta alla cittadinanza, sul tema della pace, in programma nei prossimi mesi. Gli interessati possono mandare la propria candidatura entro il 30 settembre 2025

Stima lettura: 1 minuti
MENDICINO (CS) – L’amministrazione comunale di Mendicino ha approvato una manifestazione d’interesse rivolta a giovani artisti interessati a partecipare a una mostra pubblica, aperta alla cittadinanza, sul tema della pace, in programma nei prossimi mesi nella cittadina cosentina. Gli artisti sono invitati a raccontare il valore universale della pace con opere di pittura, fotografia, installazioni, illustrazioni, disegni, arte digitale o tecnica mista, offrendo la propria visione di pace. Tutti gli artisti interessati sono invitati a mandare la propria candidatura entro il 30 settembre 2025. 

“Questa iniziativa – spiegano dal Comune – ribadisce l’impegno a creare opportunità di espressione e riflessione pubblica, valorizzando i giovani talenti e promuovendo una cittadinanza attiva. La pace è intesa come diritto fondamentale di ogni individuo, come spazio di convivenza nel rispetto della dignità, della libertà e della dignità umana, nonché come motore di sviluppo, inclusione e dialogo tra culture diverse”. Attraverso la mostra si intende stimolare dibattito, empatia e consapevolezza civica, offrendo al territorio uno spazio di incontro tra arte, memoria e responsabilità sociale.

Un’iniziativa fortemente voluta dalla sindaca Irma Bucarelli, per la quale “la pace non è solo un ideale, è una pratica quotidiana che si costruisce con gesti concreti di ascolto, dialogo e rispetto. Attraverso questa iniziativa vogliamo offrire ai giovani un palcoscenico per raccontare la pace con creatività, per rafforzare la coesione del nostro tessuto sociale e per trasformare l’arte in motore di cambiamento positivo nella nostra comunità», ha aggiunto la sindaca.

