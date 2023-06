A Mendicino è stato approvato il Piano strutturale comunale

MENDICINO – A Mendicino l’iter di pianificazione iniziato da qualche anno, trova oggi la sua conclusione attraverso l’approvazione del Piano Strutturale. «Esso – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale – rappresenta uno degli strumenti di Pianificazione individuati a livello comunale dalla Legge Regionale n. 19 del 2002 (Legge Urbanistica Regionale, LUR) e al Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU), che gli Enti Locali devono avviare. Dopo decenni si passa dal vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) a questo nuovo strumento, che punterà su Progetti importanti quali: consumo zero di suolo: saranno sottratti all’edificabilità circa 60 ettari di aree edificabili nel PRG; promuovere lo sviluppo economico del territorio a partire dalle risorse di cui esso dispone, mediante la tutela e valorizzazione del paesaggio e delle risorse ambientali, naturali e antropiche; dettare gli indirizzi per i successivi atti di pianificazione.

Grande attenzione è riservata al Centro Storico, alle aree da destinare a Parchi Naturalistici, in un progetto di storia-natura-agricoltura come sistema, che vede protagoniste 4 aree: Parco Fluviale storico naturalistico del Caronte e di Mendicino vecchio; Parco fluviale del torrente Americano; Parco naturalistico di Monte Cocuzzo; Parco archeologico San Michele. Una nuova mobilità, progetti di riqualificazione dei quartieri moderni, con la costituzione di un Parco Lineare attrezzato, caratterizzato da una mobilità lenta, circolazione non motorizzata (pedoni, ciclisti, escursionisti). Un pianificazione d’insieme, da cui partire per avviare concretamente Piani Attuativi e di Riqualificazione Urbana e valorizzazione dell’esistente. “Ripartire dal contesto e dall’identità del territorio”, questo forse è il vero senso del Piano Strutturale Comunale che Mendicino approvato, con grande soddisfazione ed orgoglio dell’assessore all’Urbanistica, ing. Irma Bucarelli, che ha avviato e seguito direttamente, in qualità di Assessore all’Urbanistica, tutto l’iter del piano che porterà il suo nome». Domani il nuovo strumento urbanistico sarà presentato alla Città, in un incontro pubblico che si terrà presso il Parco degli Enotri, contrada Rosario di Mendicino, alle ore 17.