A Mendicino e Casali del Manco partono i laboratori del progetto ‘AttivaMente-Anziani’

COSENZA – Prenderanno il via lunedì 4 settembre a Casali del Manco e Mendicino, i laboratori del Progetto: “AttivaMente-Anziani”, finanziato dalla Regione Calabria, Dipartimento “Lavoro e Welfare”, a valere sull’ “Avviso pubblico per la selezione di progetti di innovazione sociale per favorire l’invecchiamento attivo”. Il progetto è realizzato dall’ente capofila Centro di solidarietà Il Delfino soc. coop. Onlus, in partenariato con i Comuni di Casali del Manco e di Mendicino, e gli Istituti scolastici presenti sul territorio dei due comuni.

Basato sullo scambio inter e intra generazionale, il progetto “AttivaMente-Anziani” coinvolgerà 100 donne e uomini over 60 residenti nei due comuni. È prevista, inoltre, la partecipazione degli alunni frequentanti gli istituti comprensivi aderenti al partenariato e gli stranieri ospiti dei centri SAI (minori e ordinari) presenti sui territori. Le attività proposte nel progetto affrontano ad ampio raggio aspetti del benessere degli anziani, valorizzando le loro risorse individuali, le loro abilità, le loro competenze, i loro valori, i loro saperi interagendo e scambiando le conoscenze e abilità degli adolescenti, imparando gli uni dagli altri. L’interazione tra gli anziani e i giovani offre agli anziani la possibilità di avere compagnia di combattere la solitudine e di mantenere una vita sociale attiva e ai giovani di creare un senso di responsabilità e appartenenza alla comunità, incoraggiandoli a dedicare il loro tempo e le loro risorse per contribuire al bene comune.

Di seguito, le attività progettuali programmate in entrambi i comuni:

– Laboratorio sportivo “Movimento e Salute”;

– Laboratorio di “Alfabetizzazione digitale”;

– Laboratorio “Nonni a bordo”;

– Laboratorio gastronomico “Mani in pasta”;

– Laboratorio culturale “Cammina…mente”;

– Laboratorio ricreativo “Giornate insieme”.

–

Tutte le attività progettuali si concluderanno il 31-12-2023.