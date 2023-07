A Marina di Sibari per l’estate sarà attiva una postazione del 118 operativa h24

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Si è tenuto ieri mattina un incontro all’Asp di Cosenza alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giovanni Papasso, della consigliera con delega alla sanità, Carmen Gaudiano, del direttore generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano e del dottor Riccardo Borselli responsabile del 118. Nel corso dei lavori s’è discusso di una serie di problematiche sulla sanità cassanese.

«Ci hanno confermato – ha raccontato il sindaco Papasso – che ad ottobre partiranno i lavori per la casa e l’ospedale di comunità e verranno investiti circa 4 milioni di euro dal Pnrr per adeguare e preparare la struttura». Ma non solo: all’attenzione è stata la questione della radiologia rimasta senza dirigente: «Ci hanno confermato – ha detto ancora il sindaco – la continuità del servizio con personale di altre strutture a scavalco mentre stanno per bandire il corso per la dirigenza».

Anche per quanto riguarda l’Hospice, considerato che un medico è andato via, l’Asp sta lavorando sia per contrattualizzare il sostituto sia per aumentare il numero dei sanitari in forza al presidio portandolo da 8 a 10.

Il sindaco e la dottoressa Gaudiano hanno chiesto ai dirigenti e ai medici dell’Asp di prendere in considerazione anche la relazione inviata loro dal personale del Laboratorio di analisi di via Ponte Nuovo. «Anche in questo caso – hanno riferito il sindaco e la consigliera Gaudiano – il dg Graziano ha assicurato massimo e totale impegno annunciando che si daranno risposte concrete soprattutto per quanto riguarda l’acquisto di nuove ed urgenti attrezzature per mandare avanti il servizio, una eccellenza del territorio».

Anche per quanto riguarda il servizio di prenotazione Cup è stato dato mandato di aggiornare il servizio per superare le lentezze che si verificano ed evitare file estenuanti dei pazienti.

«Il Direttore generale Graziano – ha sottolineato il sindaco – ci ha informato che nel prossimo atto aziendale saranno comprese grosse novità per notevoli e concreti interventi per quanto concerne la sanità cassanese. La cosa che siamo riusciti ad ottenere subito è l’attivazione di una postazione del 118 operativa 24 ore su 24 al servizio del territorio di Marina e dell’intero comprensorio. Il Comune si è impegnato a mettere a disposizione dei locali da utilizzare».

Il sindaco Papasso e la consigliera Gaudiano hanno ringraziato tutti colori i quali li hanno ricevuti sottolineando come l’incontro si sia svolto in un clima di assoluta concordia e cordialità. I presenti hanno già stabilito che si aggiorneranno in futuro per verificare gli aggiornamenti sulle varie decisioni assunte in favore del territorio.

«Il confronto costruttivo e responsabile – ha concluso il sindaco Papasso – è simbolo della concretezza del lavoro che si vuole fare sul territorio senza la strumentalizzazione dei problemi e lo dimostra il fatto che abbiamo affrontato sia problematiche urgenti che a media e lunga scadenza».