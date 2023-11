Luzzi, incontro con le scuole contro la violenza di genere: #𝗜𝗢𝗦𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜𝗔

COSENZA – Stamattina dalle ore 9.30 presso l’auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi saranno presentati i lavori realizzati dalle scuole del comune che trattano un fenomeno così tristemente attuale e drammatico, i femminicidi e le violenze di genere sulle donne.

I lavori sono stati interamente realizzati dagli alunni delle scuole luzzesi e riguardano:

• fumetti realizzati dagli alunni del Circolo Didattico G.Marchese

• fumetti, opere grafiche-plastiche, performance musicali, momenti di riflessione ideati dagli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi.

L’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione promotrice dell’iniziativa Maria Leone, in quanto donna, crede fortemente che è attraverso la scuola che si può educare alla non violenza, si possono cancellare stereotipi e pregiudizi che rappresentano un ostacolo alla libertà di pensiero, di emozioni, di parola, di vivere! L’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione e il Sindaco Umberto Federico sono orgogliosi degli studenti, delle loro capacità artistiche e creative perché sono convinti che la scuola è lo strumento per vivere il mondo con libertà, la scuola è lo strumento per cambiare il mondo!

𝗗𝗼𝗻𝗻𝗲 𝘀𝗲 𝗺𝗮𝗶 𝗱𝗼𝘃𝗲𝘁𝗲 𝗮𝗯𝗯𝗮𝘀𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗮𝘁𝗲𝗹𝗼 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝘃𝗼𝘀𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗰𝗮𝗿𝗽𝗲!

𝗥𝗶𝗰𝗼𝗿𝗱𝗮𝘁𝗲…

#𝗜𝗢𝗦𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜𝗔