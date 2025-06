A Luzzi arriva la Carovana della Prevenzione con visite ed esami gratuiti per le donne over 50

- Advertisement -

LUZZI (CS) – Arriva a Luzzi “la Carovana della Prevenzione” con visite ed esami gratuiti per la salute femminile. L’Assessore alla Salute del Comune di Luzzi, Maria Leone, comunica che, “nei giorni 18, 19 e 20 giugno 2025, farà tappa nel nostro Comune la Carovana della Prevenzione, programma nazionale itinerante per la promozione della salute femminile promosso da Komen Italia in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS”.

DOVE E QUANDO

18 e 19 giugno: c.da Ginestreto (ex Fornace DIMA)

20 giugno: Piazza San Francesco

🕘 Dalle ore 9:00 alle ore 14:30

L’iniziativa è rivolta a tutte le donne di età compresa tra 50 e 69 anni, inserite nelle liste di screening dell’ASP di Cosenza, e prevede visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno.

COME PRENOTARSI

Per effettuare la prenotazione è necessario rivolgersi al proprio medico di medicina generale (medico curante), che fornirà tutte le indicazioni utili. Un appuntamento importante per la salute delle nostre cittadine. Prevenire è prendersi cura di noi stessi.