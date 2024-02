A Lungro un angolo di Lourdes con la ‘Peregrinatio Mariae’

LUNGRO (CS) – Giovedì prossimo 15 febbraio 2024 farà tappa anche a Lungro la “Peregrinatio Mariae”, promossa dall’UNITALSI Nazionale in occasione dei 120 dalla sua fondazione e in linea con il tema pastorale del Santuario di Lourdes per il 2024: “…si venga in processione”.

Il Presidente Franco Golemmo, l’Assistente spirituale Papàs Alex Talarico e i volontari della Sottosezione Unitalsi dell’Eparchia di Lungro, uniti al proprio Vescovo S.E. Donato Oliverio e ai fedeli, accoglieranno l’Effigie Pellegrina di Nostra Signora di Lourdes proveniente dalla Diocesi di Cassano all’Jonio presso la Casa della Salute di Lungro.

Da qui partirà la processione religiosa per raggiungere la Chiesa Parrocchiale del SS Salvatore dove verrà ufficiata la Paraclisis alla Madre di Dio presieduta dal Vescovo e una veglia di preghiera. L’Effigie della Vergine sarà quindi consegnata al Presidente della Sottosezione Unitalsi della Diocesi di Tursi-Lagonegro della Sezione Lucana per continuare il suo itinerario nelle Regioni d’Italia. Questa volta è la Madonna che compie il pellegrinaggio verso i suoi figli permettendo a quanti non possono recarsi alla grotta di Massabielle di potersi raccogliere in preghiera davanti alla sua Effigie e poter vivere il proprio pellegrinaggio personale.

Dopo il Giubileo del Malato dell’Anno Santo della Misericordia promosso dalla Sezione Calabrese dell’Unitalsi e svoltosi nella Cattedrale di Lungro il 19 giugno del 2016, la della “Peregrinatio Mariae” a Lungro, organizzata dalla Sottosezione Unitalsi locale, rappresenta per la comunità Arbëresh dell’Eparchia di Lungro un altro importantissimo momento di Grazia e di preghiera alla Madre di Dio e Regina della pace affinché interceda per fare tornare la pace in tutti luoghi di guerra.

PROGRAMMA – Giovedì 15 febbraio

Ore 10,30 – Accoglienza dell’Effigie Pellegrina di Nostra Signora di Lourdes nel Piazzale dell’Ospedale di Lungro, benedizione e processione verso la Chiesa Parrocchiale del SS Salvatore.

Ore 11,00 – Ufficiatura della Paraklisis alla Madre di Dio presieduta dal Vescovo dell’Eparchia di Lungro S.E.R. Mons. Donato Oliverio (Chiesa Parrocchiale del SS Salvatore)

Ore 12,00 – Veglia alla Madre di Dio (Chiesa Parrocchiale del SS Salvatore)

Ore 14,00– Consegna dell’Effigie alla Sottosezione Unitalsi della Diocesi di Tursi-Lagonegro.