A Lungro nasce il primo sportello INPS bilingue: servizi anche in arbereshe per difendere identità e diritti

LUNGRO (CS) – Non è solo un nuovo sportello Punto Utente Evoluto INPS, ma è anche uno strumento attraverso il quale conservare la tradizione arbereshe. Perchè quello di Lungro, centro in provincia di Cosenza, è il primo sportello attivato in un comune di origine albanofona. “Noi – ha detto Giuseppe Greco, direttore Inps Calabria – cerchiamo di portare il servizio in prossimità dell’utenza il più possibile. Lo stiamo facendo con una serie di iniziative importanti. Per esempio, nell’ambito dell’accertamento sanitario, stiamo decentrando in più punti le commissioni mediche di verifica. A Lungro stiamo portando i cosiddetti PUE, i Punti Utente Evoluti, cioè la possibilità per la nostra utenza di recarsi presso la casa comunale e poter avere un’interlocuzione con i funzionali dell’Inps alla pari di quella che si avrebbe stando fisicamente in uno sportello di una delle nostre agenzie”.

Il nuovo sportello quindi rappresenta un chiaro orientamento verso un’innovazione inclusiva che diventa strumento di coesione sociale e valorizzazione culturale. “Un giorno importantissimo, un giorno bellissimo – ha detto il sindaco di Lungro, Carmine Ferraro – Perché non è soltanto un’apertura di uno sportello o di un nuovo ufficio, ma praticamente è un servizio che l’Inps porta a casa delle persone, soprattutto persone anziani che hanno difficoltà a raggiungere gli uffici a Castrovillari o a Cosenza. L’altra cosa di cui siamo onorati e felici è che il servizio può essere fatto in due lingue, nella lingua italiana e nella lingua arbreshe”.

“Credo che sia un grande messaggio – ha detto l’assessore regionale con delega alle minoranze linguistiche, Gianluca Gallo – che l’Inps regionale, con il direttore Greco, lancia ai territori: uno sportello bilingue, uno sportello dedicato al mondo arbereshe. Qui nella cittadina di Lungro credo che sia un segnale importantissimo di rivalutazione, rivisitazione e rilancio di una lingua, ma anche di una tradizione, quella arbereshe, che è di una minoranza alla quale noi pensiamo come Governo regionale insieme al Presidente Occhiuto per un’intensa valorizzazione”.