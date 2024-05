A luglio il passaporto alle Poste. Ma in 17 comuni della provincia Cosentina il servizio è già attivo – ELENCO

REGGIO CALABRIA – ll progetto Polis di Poste Italiane procede a passi sempre più spediti con il lancio del nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti negli uffici postali dei comuni al di sotto di 15mila abitanti. La novità è stata presentata questa mattina a Lazzaro, in provincia di Reggio Calabria. “È un momento importante per il nostro territorio e la nostra comunità. Attraverso Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e il Ministero del made in Italy, grazie al progetto Polis che ci vede protagonisti insieme ad altri settemila comuni in Italia, si aumentano i servizi resi ai cittadini sempre più al centro delle attenzioni della Pubblica Amministrazione”, ha detto il primo cittadino di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci. “L’avvio del servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti, che gradualmente, entro luglio, verrà esteso a tutti gli uffici postali, rappresenta un ulteriore passo in avanti del processo di trasformazione degli uffici postali nella casa dei servizi della Pubblica Amministrazione., ha dichiarato il responsabile della Filiale di Reggio Calabria di Poste Italiane, Giuseppe Fusco.

Servizio già attivo anche in 17 Comuni della provincia di Cosenza

In Provincia di Cosenza il servizio è già attivo in 17 Comuni. A partire da luglio, il passaporto si potrà richiedere in tutti gli uffici postali della regione, anche nei Comuni superiori a 15mila abitanti. La Calabria è stata scelta quale prima regione del Sud, e tra le prime in Italia, in cui i cittadini potranno accedere al servizio che promette di accorciare i tempi di rilascio del prezioso documento agli utenti, sgravando al tempo stesso le questure con l’effetto collaterale positivo di ridurre gli spostamenti e, dunque, le emissioni inquinanti.

Prosegue il progetto Polis nei piccoli uffici postali

Intanto prosegue con successo il progetto Polis, che trasforma gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione ed è finanziato con risorse del piano complementare al PNNR (Dl 59/2021) con 800 milioni di euro e per circa 400 milioni a carico di Poste Italiane.

Il rinnovo o la richiesta del Passaporto

zie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini residenti o domiciliati nei comuni inclusi nel progetto Polis potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente nell’ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio. Basterà consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, sarà lo stesso operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente. Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali Polis, nei quali è possibile ritirare certificati anagrafici, di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione.

I Comuni del Cosentino dove si può già richiedere il passaporto

Ufficio Postale Comune Località Prov. SPEZZANO DELLA SILA SPEZZANO DELLA SILA SPEZZANO DELLA SILA CS ROVITO ROVITO ROVITO CS MARINA DI FIUMEFREDDO BRUZIO FIUMEFREDDO BRUZIO FIUMEFREDDO BRUZIO CS SERRA D’AIELLO SERRA D’AIELLO SERRA D’AIELLO CS PATERNO CALABRO PATERNO CALABRO PATERNO CALABRO CS MARINA DI FUSCALDO FUSCALDO FUSCALDO CS CERISANO CERISANO CERISANO CS SAN DONATO DI NINEA SAN DONATO DI NINEA SAN DONATO DI NINEA CS CETRARO CETRARO CETRARO CS SANTA DOMENICA TALAO SANTA DOMENICA TALAO SANTA DOMENICA TALAO CS SAN COSMO ALBANESE SAN COSMO ALBANESE SAN COSMO ALBANESE CS PALUDI PALUDI PALUDI CS CROPALATI CROPALATI CROPALATI CS CIVITA CIVITA CIVITA CS CANNA CANNA CANNA CS CALOPEZZATI CALOPEZZATI CALOPEZZATI CS ACQUAFORMOSA ACQUAFORMOSA ACQUAFORMOSA CS