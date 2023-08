A Lorica la suggestiva ‘Ciclopasseggiata lungo le sponde del lago Arvo’

LORICA – Fervono i preparativi per la “Ciclopasseggiata lungo le sponde del lago Arvo” che si svolgerà sabato 26 agosto alle 10.30 a Lorica, nel cuore del Parco Nazionale della Sila ed è aperto a tutti gli appassionati di cicloturismo che potranno precorrere, anche utilizzando bici messe a disposizione gratuitamente dall’organizzazione, un’area naturale di rara bellezza. La ciclopasseggiata si svolgerà in concomitanza con “Sila Epic Mtb Marathon” in programma a Camigliatello Silano il 27 agosto. Una gara immersa in meravigliosi e incontaminati sentieri, in cima alle vette più alte e suggestive dell’altipiano, il tutto all’interno del Parco Nazionale della Sila.

Un momento di promozione della Ciclovia dei Parchi della Calabria, che attraversa la Regione lungo tutta la sua dorsale appenninica e che ha ricevuto l’ambito Oscar italiano del cicloturismo per il 2021 a pari merito con la Provincia Autonoma di Trento.

Ben 545 chilometri da percorrere in bicicletta tra il Tirreno e lo Jonio che farà scoprire agli appassionati delle due ruote tutte le bellezze dei parchi della Calabria: il Pollino, la Sila, le Serre calabresi e l’Aspromonte, con un patrimonio paesaggistico, di biodiversità, di endemismi vegetali e animali, davvero straordinario