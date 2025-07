A Laino Borgo arriva il River Fest, due giorni tra natura, outdoor e socialità

- Advertisement -

LAINO BORGO (CS) – Due giornate immerse nella natura per celebrare il mondo dell’outdoor e la cultura del vivere attivo. Sono questi gli obiettivi di River Fest, l’appuntamento che si terrà il 1° ed il 2 agosto a Laino Borgo, targato High Wellness South Italy.

L’evento è parte di High Wellness South Italy, il progetto che valorizza le montagne del Sud come destinazione di benessere, natura e cultura finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione – Scheda “Montagna Italia”.

L’obiettivo è promuovere un turismo attivo, sostenibile e diffuso nelle aree montane del Sud Italia, valorizzando le eccellenze naturali, culturali e gastronomiche del territorio. L’evento non è solo sport e natura, ma anche socialità e inclusione, con attività pensate per tutte le età, reti territoriali, che coinvolgono operatori locali, associazioni e istituzioni, educazione ambientale, per riscoprire il valore della biodiversità fluviale.

Laino Borgo come sinonimo di esperienze autentiche in natura. Il programma

Laino Borgo diventa così un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche, lontane dal turismo di massa. Il River Fest è, infatti, un invito a rallentare, respirare e riconnettersi con ciò che conta davvero: la bellezza semplice e potente della natura. Il programma dell’evento prevede per venerdì 1° agosto un convegno su outdoor e la proiezioni di alcuni filmati, il 2 agosto, invece, lìappuntamento è con il DJ Set nel cuore del Pollino. “Un’occasione per incontrarsi, ispirarsi e condividere visioni tra fiume, montagna e libertà di movimento”, fanno sapere gli organizzatori.