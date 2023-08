A Lagaro’ torna la tradizionale Sagra della Patata, una festa tra gusto e musica

CELICO (CS) – E’ tutto pronto per la ventunesima edizione della Sagra della Patata a Lagaro’ Lupinacci, frazione del comune di Celico. L’evento dedicato all’enogastronomia è previsto da venerdì 1 settembre fino a domenica 3 settembre e per l’edizione 2023, il programma sarà più ricco. Protagonista indiscussa sarà la ‘patata della Sila’ che verrà preparata in mille modi: oltre a quelli tradizionali, come le patate ‘mpacchiuse con la cipolla rossa di Tropea, anche con il caciocavallo silano.

Tanti gli stand presenti ed i prodotti esposti, per omaggiare uno degli ortaggi più apprezzati e degustati al mondo. Come sempre ad allietare le serate ci saranno i concerti di musica con tanti artisti.

Si inizia venerdì 1 settembre con la Live Mania Band, per poi proseguire sabato 2 settembre con I Desideri e infine domenica 3 settembre, il concerto di Mimmo Cavallaro. Inizio concerti alle ore 21.

L’apertura degli stand gastronomici e delle degustazioni guidate è prevista invece, per tutte e tre i giorni dalle ore 10:00. Si alterneranno animazione da strada e musica popolare per una ‘tre giorni’ dedicata al gusto e alla musica da non perdere. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Gente di Lagaro’ in collaborazione con il comune di Celico.