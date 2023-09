A fuoco la casa di Occhiuto: «non è stato bello». Solidarietà bipartisan della politica

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Il presidente Occhiuto, nel corso della seduta del Consiglio regionale, è tornato sull’incendio di vegetazione che ha danneggiato la sua abitazione estiva a Belvedere Marittimo. “Non è stata una bella sensazione – ha detto il Governatore, ringraziando tutti per gli attestati di vicinanza ricevuti – ma è la stessa che credo abbiano provato molti calabresi che hanno subito danni in occasione di incendi. Sappiano questi calabresi che noi non ci fermiamo. E lo sappiano anche gli sconsiderati che agiscono in questo modo. Lo dobbiamo ai calabresi”.

Incendio in casa di Occhiuto: solidarietà bipartisan della politica

“Esprimo la mia vicinanza al presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, per l’incendio che ha danneggiato la sua abitazione di Belvedere. Non è chiaro ancora se le fiamme siano di natura dolosa o colposa, ma sono certo che non sarà questo a fermare l’impegno del presidente nel contrastare gli incendi, su questo tema non esiste distanza ideologica e di appartenenza politica e mi troverà sempre al suo fianco”. Lo ha scritto in una nota il consigliere regionale M5S Davide Tavernise.

“Quale che sia la natura del rogo che ha danneggiato la casa del presidente Roberto Occhiuto, questo inquietante episodio dimostra la bontà del suo determinato impegno contro i piromani che non solo devastano il grande patrimonio ambientale calabrese, ma soprattutto mettono a rischio la vita dei cittadini, oltre spesso a distruggere in un attimo i sacrifici di famiglie e imprese”. E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI), esprimendo solidarietà al governatore calabrese. “Sono certa – prosegue Wanda Ferro – che le forze dell’ordine e la magistratura faranno presto luce sulla matrice dell’incendio, che è comunque un fatto di estrema gravità, perché esporre alla furia delle fiamme una casa, di chiunque sia, non significa soltanto creare un danno economico oltre che un rischio per l’incolumità dei suoi abitanti, ma significa anche ferire l’intimità di una famiglia, aggredire il luogo in cui si dovrebbe sentire al sicuro, strapparne via immagini e ricordi. Se invece dovesse trattarsi di un tentativo di intimidazione, sono certa che avrà l’effetto contrario rispetto a quanto auspicato dai responsabili di un atto tanto vile. Roberto Occhiuto non si farà certo fermare, e ci avrà al suo fianco, nel suo impegno a perseguire una ‘tolleranza zero’ contro i piromani, con straordinario impegno di personale, dotazioni tecnologiche all’avanguardia, efficienti strumenti organizzativi e cooperazione interistituzionale”.

“Esprimo la mia solidarietà al presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, per i danni subiti dalla sua abitazione a causa di un incendio, probabilmente di origine dolosa. Gli inquirenti accerteranno le cause del rogo, ma una cosa è certa: Sicilia e Calabria sono state accomunate quest’estate da una battaglia comune, quella contro i piromani, che ha visto mettere in campo tutte le risorse e il personale disponibile con l’obiettivo di garantire la tutela del territorio. Sono certo che non sarà un atto scellerato come questo a fermare il buon lavoro svolto fin qui da Occhiuto nell’interesse di tutti i calabresi”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per l’incendio che ha danneggiato la sua abitazione a Belvedere. Un episodio che non fermerà l’intensa attività di contrasto ai piromani da lui messa in atto. Mi auguro che gli inquirenti individuino al più presto i responsabili”. Lo afferma, in una dichiarazione, la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo. “Gli incendi dolosi che stanno devastando il territorio nazionale, come anche la mia Sicilia – aggiunge la senatrice – sono una piaga che va fermata mettendo in campo ogni azione utile a individuare gli autori e consegnarli alla giustizia. Così come sta facendo la Regione Calabria, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici all’avanguardia. Sono certa che il presidente Occhiuto proseguirà con ancora più determinazione sulla strada che ha tracciato sin dall’inizio del suo mandato”.

«Solidarietà al presidente Roberto Occhiuto che ha subito ingenti danni patrimoniali a causa della dannata mano dei piromani». È quanto dichiara il Consigliere regionale di Azione, Giuseppe Graziano, a commento del rogo che ha interessato la residenza stagionale del Governatore a Belvedere marittimo. «Questo – aggiunge Graziano – è il governo regionale che più di tutti ha investito nella prevenzione e nella lotta senza quartiere contro chi si rende artefice della distruzione dei boschi. E il nostro modello, che poi è il modello instaurato dal Presidente Occhiuto, ha avuto una eco nazionale ed europea per i buoni risultati ottenuti. Solidarietà a Roberto, sicuro che questo avvenimento gli darà ancora più forza e determinazione, insieme a tutti noi, a debellare una piaga schifosa di questi criminali. La nostra battaglia contro i piromani – conclude – è più aperta che mai».

“Esprimo piena solidarietà al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a seguito dell’incendio che ha colpito la sua casa al mare. Questi eventi sono una chiara dimostrazione della sfida che ci troviamo ad affrontare, per garantire sicurezza e protezione ai nostri cittadini e ai nostri territori. Conosco bene il Presidente e sono certa che nulla potrà fermare la sua azione riformatrice ed il suo impegno a contrastare coloro che mettono a rischio la bellezza di una terra stupenda come la Calabria, con azioni irresponsabili e criminali. Il mio sostegno va a Occhiuto e a tutti i calabresi che lavorano per un futuro migliore”. Così Sandra Savino, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.