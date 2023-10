A Corigliano-Rossano con lo Sportello Remoto, una Camera di Commercio 4.0

CORIGLIANO – ROSSANO – Una Camera di Commercio di Cosenza 4.0, è la sede decentrata, ristrutturata per l’occasione, inaugurata a Cantinella di Corigliano – Rossano, con lo Sportello Remoto che consentirà all’utenza della zona di usufruire di tutti i servizi camerali non presenti fisicamente, in tempo reale, con il funzionario della sede di Cosenza preposto al servizio. Subito dopo l’inaugurazione della sede camerale decentrata è stata presentata “La Strada degli oli della Provincia di Cosenza”, un viaggio tra le migliori aziende olivicole della provincia in occasione della X edizione del Concorso “L’Oro dei Bruzi”.

