A Cetraro l’iniziativa ‘Mare e disabilità, uno sguardo a nuovi orizzonti’

CETRARO (CS) – Domani, domenica 23 luglio, si terrà al porto di Cetraro la terza edizione di “Mare e disabilità, uno sguardo a nuovi orizzonti”, evento organizzato dall’associazione Calcia l’Autismo, nell’ambito delle iniziative di Cosenza Capitale Italiana del Volontariato 2023. Alle 18 è prevista una veleggiata pomeridiana con il raduno e l’iscrizione dei partecipanti alle 17.

Alle ore 20 è in programma la tavola rotonda “Vivere il mare senza barriere fisiche e intellettive” al centro velico Lampetia nel corso della quale sarà presentato il libro “Fai come me e sarai felice” di Luigi Lupo, presidente di Calcia l’Autismo e Amalia Oleastro con prefazione della giornalista Paola Severini Melograni.

Dopo i saluti del sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, del comandante della Guardia Costiera di Cetraro, Luca Alfonso Migliore, del presidente del CSV Cosenza, Gianni Romeo, della portavoce del Forum del Terzo Settore del Tirreno cosentino, Concetta Grosso, del presidente della Lega Navale di Cetraro, Michele Vattimo, del presidente del centro velico Lampetia Cetraro, Cristina Leporini e del presidente provinciale ANCRI di Cosenza, Angelo Cosentino, interverranno Deborah Granata, delegata provinciale CIP Cosenza, Luigi Lupo, presidente di Calcia l’Autismo, Franca Ferrami, referente CSAIn Cosenza, Carmen Romano, garante per i disabili dei comuni di Montalto Uffugo e Mangone, Angelica Tatiana Curti, neuropsichiatra infantile dell’Asp di Cosenza. A moderare i lavori sarà Pasquale Nigro, presidente di Confidi Calabria.